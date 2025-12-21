Головні помилки водіїв, які найчастіше призводять до ДТП Сьогодні 06:21 — Технології&Авто

Головні помилки водіїв, які найчастіше призводять до ДТП

Найпоширенішими причинами ДТП з потерпілими залишаються перевищення швидкості, порушення правил проїзду перехресть і пішохідних переходів, порушення правил маневрування, керування автівкою в стані сп’яніння тощо.

Про це розповіли у Патрульній поліції Києва.

Швидкісний режим

Дотримуйтеся швидкісного режиму та безпечної дистанції, здійснюйте плавні маневри, гальмуйте та стартуйте без різких рухів.

Також зважайте на стан дороги і погодні умови: під час дощу, листопаду, снігопаду та ожеледиці гальмівний шлях зростає, тож інтервал та дистанцію між авто варто збільшити. В осінньо-зимовий період також варто змінити шини на зимові.

Проїзд перехресть

Будьте уважні на перехрестях, дотримуйтеся сигналів регулювальника, світлофорів і вимог дорожніх знаків. На перехрестях водій повинен дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину, на яку він повертає, а також велосипедистам, які рухаються прямо в попутному напрямку.

Забороняється виїжджати на будь-яке перехрестя, якщо утворився затор, який змусить водія зупинитися на перехресті, що створить перешкоду для руху інших учасників.

Темна пора доби або умови недостатньої видимості

На пішохідному переході перевагу в русі мають пішоходи, тому плавно знижуйте швидкість перед ним.

Пішоходам радять рухатися освітленими ділянками, де це можливо, використовувати світловідбивальні елементи на одязі чи аксесуарах, переходити дорогу лише у визначених місцях та перш ніж ступати на проїзну частину, переконатися, що водій вас бачить.

Маневрування

Виїзд на зустрічну смугу є маневром, що в разі аварії призводить до найбільш тяжких наслідків. За можливості, уникайте маневрування, що передбачає виїзд на зустрічну смугу.

Якщо ж уникнути такого маневру неможливо, здійснюйте його виключно на прямих ділянках, що добре проглядаються на велику відстань.

Перелаштовування

Рухаючись дорогою, дотримуйтеся розмітки дорожніх смуг. Якщо необхідно перейти в іншу смугу, обов’язково повідомте про свій намір, увімкнувши сигнал повороту.

Ви повинні поступитися тим автомобілям, які рухаються смугою, в яку ви зібралися перелаштуватися.

Керування в стані сп’яніння

Суворо заборонено сідати за кермо в нетверезому стані або передавати керування нетверезому водієві.

Керування транспортним засобом вимагає уваги, тверезості, відпочинку та належного самопочуття. Замовте таксі або драйвера, якщо вживали алкоголь чи зле почуваєтесь.

Зупинки громадського транспорту

Зупинки громадського транспорту також є місцями концентрації ДТП з потерпілими. Найчастіше це буває так: людина бачить автобус/тролейбус і кидається бігти через дорогу, сподіваючись встигнути, поки той не поїхав.

Щоб уникнути аварії, водіям радять зменшувати швидкість ще при наближенні до зупинки громадського транспорту, щоб у разі непередбаченої ситуації вчасно зреагувати.

Увага за кермом

Під час руху зосереджуйтеся виключно на дорожній ситуації. Перед поїздкою налаштуйте навігатор, дзеркала та підготуйте автомобіль до руху.

Для розмови під час руху використовуйте гарнітуру hands-free чи систему гучного зв’язку. А ще краще — зупиніть авто без порушень, якщо дзвінок не терпить відкладення.

Ремені безпеки

Відповідно до пункту 2.3.в ПДР України водій зобов’язаний на автомобілях, обладнаних засобами пасивної безпеки (підголовники, ремені безпеки), користуватися ними і не перевозити пасажирів, непристебнутих ременями безпеки. Також обов’язково використовуйте утримуючі системи для перевезення дітей.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.