Geely представила технологію, що дозволяє електрокарам рухатися боком (відео)

Технології&Авто
20
Китайський автовиробник Geely продемонстрував нову систему керування, інтегровану у прототип електричного кросовера EX5. Технологія базується на власному модульному приводі, який встановлюється безпосередньо у колеса та забезпечує незалежне їхнє обертання до 90°. Це рішення дозволяє автомобілю здійснювати маневри, недоступні для традиційних конструкцій.
Про це повідомляє CarNewsChina.
У відео, опублікованому компанією, показано роботу системи, що забезпечує точні рухи на низькій швидкості та нестандартні кути повороту.
Під час демонстрації керування здійснювалося за допомогою спеціальної рукавички керування, яка дозволяла дистанційно направляти автомобіль.
У Geely зазначили, що цей спосіб є тимчасовим, а надалі управління планують перенести на смартфони чи смартгодинники, щоб власники могли переміщати авто у вузьких просторах з високою точністю.
Прототип EX5 завдяки чотирьом незалежним приводам здатний виконувати розвороти на місці, рухатися боком та паркуватися у дуже обмежених умовах. Передні та задні осі можуть працювати у різних напрямках одночасно, що забезпечує контроль у щільному міському середовищі.
Крім того, система підтримує режим «крабового руху», коли авто пересувається вбік без зміни орієнтації. За словами компанії, технологія також може підвищувати стійкість на слизьких дорогах чи під час сильного бокового вітру завдяки окремому контролю кожного колеса.
Водночас у конструкції є компроміси. Задні арки прототипу збільшені для розміщення дисків, здатних обертатися на 90°, що може зменшити простір у салоні.
Geely поки не розкриває, коли ця технологія буде застосована до масово вироблених електромобілів.
Geely EX5 побудований на модульній архітектурі GEA. Автомобіль оснащений електромотором на передній осі з піковою потужністю 160 кВт та батареєю ємністю 60,2 кВт·год. Запас ходу сягає 430 км за циклом WLTP. Geely EX5 продається в понад 30 країнах світу по ціні близько $42 000 за базову комплектацію.
Авто
