Zoom запускає вебверсію свого ШІ-асистента з доступом для безплатних користувачів
Zoom представив вебверсію свого ШІ-асистента в межах релізу AI Companion 3.0. Відтепер безплатні користувачі також отримали доступ до функцій помічника, як-от створення підсумків зустрічей, формування списків завдань або отримання аналітики за результатами дзвінків, але із певними обмеженнями.
Про це пише TechCrunch.
Компанія повідомила, що користувачі базового тарифу зможуть використовувати ШІ-асистента для трьох зустрічей щомісяця. Для кожної з них будуть доступні резюме, можливість ставити запитання під час дзвінка та функції ШІ-нотаток.
Крім того, вони можуть поставити до 20 запитань через бокову панель або новий вебінтерфейс. Також передбачено платне розширення за $10 для повноцінного доступу до всіх функцій ШІ-асистента.
На новому вебінтерфейсі компанія також додає підказки для початку розмови, щоб інформувати користувачів про те, що може робити помічник.
Zoom повідомив, що з цим оновленням помічник також може отримувати інформацію зі сторонніх сервісів, таких як Google Drive та Microsoft OneDrive, а також усі дані, що зберігаються в Zoom.
Компанія заявила, що незабаром додасть підтримку Gmail та Microsoft Outlook як конекторів.
ШІ-асистент також генерує щоденний звіт, який підсумовує зустрічі, завдання та оновлення за день. Щобільше, помічник може створювати подальші завдання та чернетки електронних листів.
Zoom також додає нові функції для створення та управління документами. Завдяки оновленню асистента користувачі можуть створювати чернетки та редагувати документи, спираючись на деталі проведених зустрічей.
Компанія зазначає, що роботу над проєктом можна розпочати безпосередньо в інтерфейсі асистента, а потім перенести його в Zoom Docs для спільної роботи з командою. Підтримується експорт документів у формати MD, PDF, Microsoft Word та Zoom Docs.
За матеріалами:
dev.ua
