Motorola представила новий смартфон (фото)

Компанія Motorola презентувала новий смартфон під назвою Moto G Power (2026). Moto G Power (2026) можна буде придбати з 8 січня за $299,99.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Зазначається, що пристрій має 15,7-сантиметровий дисплей із роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення екрану 120 Гц.

Також новий Moto G Power залишається вірним своїй назві завдяки надійному акумулятору з ємністю 5 200 міліампер за годину, який забезпечує два дні роботи для потокового передавання даних, створення контенту та підключення до інтернету.

Акумулятор пристрою зберігає понад 80% свого заряду після 1000 циклів зарядки, що гарантує, що користувачі можуть довше покладатися на свій телефон.

Завдяки процесору MediaTek Dimensity 6300 користувачі можуть розраховувати на безперебійну багатозадачність та покращену енергоефективність для тривалішої та стабільнішої роботи.

Головна камера пристрою має 50Мп, а селфікамера — 32 Мп.

Смартфон використовує функції камери на базі штучного інтелекту, такі як автоматичне нічне бачення, портретний режим, автоматичне захоплення посмішки та оптимізація знімка.

«Якщо фотографія потребує додаткових змін, користувачі можуть скористатися інструментами редагування Google Photo, такими як Magic Eraser, Reimagine, Auto Frame, Photo Unblur та іншими», — заявили у компанії.

Операційна пам’ять пристрою становить 8 Гб.

