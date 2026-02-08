Porsche може відмовитися від електричного 718 через витрати та падіння інтересу Сьогодні 04:18 — Технології&Авто

Porsche 718, Фото: Porsche

Компанія Porsche розглядає можливість скасувати повністю електричну версію моделі 718 через фінансові труднощі та падіння інтересу до електромобілів.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела всередині компанії.

Чому продажі Porsche скоротилися у 2025 році

У 2025 році глобальні продажі Porsche скоротилися приблизно на 10%. Основною причиною стало зниження попиту в Китаї. Паралельно різко зросли операційні витрати, зокрема через великі інвестиції в електрифікацію, тоді як інтерес до електрокарів, за даними джерел, фактично вийшов на плато.

Виробництво попередніх Porsche 718 Boxster і Cayman припинили раніше запланованого терміну. Причина — ці моделі не відповідали новим європейським вимогам щодо систем допомоги водієві та «кібербезпеки», які тепер обов’язкові для масових авто.

Дорогі обмежені версії під ці правила не підпадали через малий обсяг виробництва.

У Porsche вирішили не переробляти старий 718 під нові норми, оскільки наступне покоління планували зробити повністю електричним уже за кілька років. Тому бензинову версію зняли з виробництва, розраховуючи на швидкий запуск EV.

Втім, електромобілі виявилися менш популярними, ніж очікувала галузь. За інформацією Bloomberg, у компанії тепер обговорюють можливість повної відмови від батарейного 718. Генеральний директор Міхаель Ляйтерс, який нещодавно змінив Олівера Блюме, нібито вагається через зростання затримок і витрат.

Спочатку Porsche припускала, що електричний 718 продаватимуть паралельно з бензиновою версією наприкінці 2025 року. Але стару модель уже прибрали з лінійки, а дебют електрокара відклали.

Останні місяці всередині компанії обговорювали варіант платформи, яка могла б підтримувати кілька типів силових установок — електричну, бензинову або гібридну. Це дозволило б збільшити продажі й водночас виконати європейські екологічні вимоги. Проте зміна концепції на середині розробки означає великі втрати часу та грошей.

Офіційно Porsche не підтвердила, що електричний 718 скасовано. Коментарі Bloomberg базуються на анонімних джерелах.

Ситуацію ускладнює те, що 718 завжди позиціонували як легкий і маневрений спорткар початкового рівня. Електрична версія втратила б перевагу малої ваги, хоча й зберегла б низький центр мас. Якщо ж одну платформу адаптувати й під електромотор, і під двигун внутрішнього згоряння, це може погіршити баланс авто та збільшити собівартість, що, ймовірно, позначиться на ціні для покупців.

Раніше вже з’являлися чутки про затримки проєкту через проблеми з керованістю навіть у суто електричному варіанті. Тепер же не виключають, що Porsche може взагалі відмовитися від моделі.

Наразі орієнтовний дебют 718 EV перенесли на пізніше цього року, а початок виробництва попередньо планують на початок 2027 року.

