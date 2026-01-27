Porsche готує оновлення Panamera, яка впевнено обходить Taycan Сьогодні 04:22 — Технології&Авто

Porsche готує оновлення Panamera

Porsche Taycan свого часу затьмарив Panamera своєю швидкістю та витонченістю, але великий бензиновий седан не зник із ринку. Навпаки, він упевнено зберігає позиції, а свіжі шпигунські фото свідчать про підготовку до планового оновлення моделі.

Нинішнє покоління Panamera базується на архітектурі, що бере початок ще з 2016 року, а третє покоління, представлене у 2023-му, лише вдосконалило її. Тепер Porsche готує фейсліфт, запланований на 2027 рік, і перші замасковані прототипи вже проходять зимові випробування у Скандинавії.

Зовні автомобіль отримає оновлений передній бампер та нові фари з підсвіченим логотипом Porsche, переміщеним ближче до внутрішнього краю. Також з’явиться нове лобове скло з удосконаленим радарним обладнанням, а задня частина приховує зміни в бампері та дифузорі.

MMR За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.