Porsche готує оновлення Panamera, яка впевнено обходить Taycan
Porsche Taycan свого часу затьмарив Panamera своєю швидкістю та витонченістю, але великий бензиновий седан не зник із ринку. Навпаки, він упевнено зберігає позиції, а свіжі шпигунські фото свідчать про підготовку до планового оновлення моделі.
Нинішнє покоління Panamera базується на архітектурі, що бере початок ще з 2016 року, а третє покоління, представлене у 2023-му, лише вдосконалило її. Тепер Porsche готує фейсліфт, запланований на 2027 рік, і перші замасковані прототипи вже проходять зимові випробування у Скандинавії.
Зовні автомобіль отримає оновлений передній бампер та нові фари з підсвіченим логотипом Porsche, переміщеним ближче до внутрішнього краю. Також з’явиться нове лобове скло з удосконаленим радарним обладнанням, а задня частина приховує зміни в бампері та дифузорі.
