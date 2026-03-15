Наскільки подорожчав за 10 років популярний автомобіль Toyota Corolla Сьогодні 02:02 — Технології&Авто

Toyota Corolla

Легендарна модель Toyota Corolla, яка вже багато років входить у ТОП-5 автомобілів, що найбільше продаються у світі, через інфляцію за останні 10 років подорожчала в Японії на 40−60%.

Про це пише видання Carcoops.

За даними Nikkei Asia, мінімальна вартість Toyota Corolla злетіла з 1,45 млн єн (приблизно 9145 доларів США за поточним обмінним курсом) у 2015 році до 2,28 млн єн (14 380 доларів США) у 2025-му.

Таким чином, на батьківщині автомобіль подорожчав на понад 57%.

В Україні нова Toyota Corolla 2025−2026 років випуску коштує від 1 015 000 до 1 540 000 грн залежно від комплектації (Live, Active, Lounge, Style) та двигуна (1.6 л бензин або 1.8 л гібрид).

Базові версії з механікою дешевші, тоді як гібридні варіанти із варіатором (e-CVT) пропонуються за вищою ціною.

Як відомо, Toyota Corolla посіла третє місце в рейтингу автомобілів, що найбільше продаються на світовому ринку в 2025 році.

За підсумками минулого року, продаж сімейства Corolla скоротився в річному вираженні на 9,2%: в Азії падіння продажів склало 14,3%, в Європі — 12%, а в США модель, навпаки, показала зростання на 1,7%.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.