Toyota відкликає Corolla 2026 через помилку виробництва фар

Toyota Corolla 2026

Toyota Motor Engineering & Manufacturing оголосила відгук 86 автомобілів Toyota Corolla 2026 модельного року у США. Як з’ясували журналісти, причина — невідповідність вимогам федерального стандарту FMVSS № 108, що регулює світлотехніку. На частині машин немає обов’язкового маркування оптичної осі на лінзі передніх фар. Ця позначка необхідна для коректного регулювання світла під час сервісного обслуговування.

Про це пише uamotors.

Хоча фари були правильно відрегульовані на заводі, відсутність маркування може призвести до неправильного налаштування надалі.

У разі некоректного регулювання можливі два сценарії: зниження видимості для водія або надмірне засліплення зустрічного транспорту. Обидва фактори підвищують ризик аварії.

Проблему було виявлено у листопаді 2025 року під час внутрішнього аудиту на виробництві. З’ясувалося, що постачальник North American Lighting після зміни оснастки розпочав випуск фар без необхідного маркування.

Toyota оперативно зупинила відвантаження автомобілів та провела перевірку, проте частина машин уже надійшла у продаж.

У рамках відкликання дилери безкоштовно замінять обидві передні фари на коректні версії з необхідними позначеннями. Повідомлення дилерам було надіслано 25 лютого 2026 року, власники отримають листи в період з 12 по 26 квітня.

Незважаючи на вкрай невелику вибірку — всього 86 автомобілів — Toyota пішла на офіційне відкликання, підкреслюючи, що навіть формальна невідповідність вимогам безпеки потребує негайного виправлення.

