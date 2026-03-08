0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Toyota відкликає Corolla 2026 через помилку виробництва фар

Технології&Авто
667
Toyota Corolla 2026
Toyota Corolla 2026
Toyota Motor Engineering & Manufacturing оголосила відгук 86 автомобілів Toyota Corolla 2026 модельного року у США. Як з’ясували журналісти, причина — невідповідність вимогам федерального стандарту FMVSS № 108, що регулює світлотехніку. На частині машин немає обов’язкового маркування оптичної осі на лінзі передніх фар. Ця позначка необхідна для коректного регулювання світла під час сервісного обслуговування.
Про це пише uamotors.
Читайте також
Хоча фари були правильно відрегульовані на заводі, відсутність маркування може призвести до неправильного налаштування надалі.
У разі некоректного регулювання можливі два сценарії: зниження видимості для водія або надмірне засліплення зустрічного транспорту. Обидва фактори підвищують ризик аварії.
Проблему було виявлено у листопаді 2025 року під час внутрішнього аудиту на виробництві. З’ясувалося, що постачальник North American Lighting після зміни оснастки розпочав випуск фар без необхідного маркування.
Toyota оперативно зупинила відвантаження автомобілів та провела перевірку, проте частина машин уже надійшла у продаж.
Читайте також
У рамках відкликання дилери безкоштовно замінять обидві передні фари на коректні версії з необхідними позначеннями. Повідомлення дилерам було надіслано 25 лютого 2026 року, власники отримають листи в період з 12 по 26 квітня.
Незважаючи на вкрай невелику вибірку — всього 86 автомобілів — Toyota пішла на офіційне відкликання, підкреслюючи, що навіть формальна невідповідність вимогам безпеки потребує негайного виправлення.
За матеріалами:
uamotors
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems