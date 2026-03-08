0 800 307 555
Названі найекономніші гібридні кросовери у 2026 році

Технології&Авто
Kia Niro - найекономніший гібридний кросовер у 2026 році
Kia Niro - найекономніший гібридний кросовер у 2026 році
Найекономнішим гібридним кросовером визнано Kia Niro 2026 року. До рейтингу також потрапили Toyota Corolla Cross Hybrid, Kia Sportage Hybrid, Honda CR-V, Lexus NX 350h та Ford Escape AWD HEV
Про це написав Slash Gear.
Сучасні кросовери демонструють високу паливну ощадливість завдяки розвитку гібридних технологій та вдосконаленню двигунів. Використання електрифікованих силових агрегатів дозволяє новим SUV споживати пальне на рівні компактних моделей минулого.

Абсолютний лідер

Kia Niro 2026 року продовжує домінувати у рейтингах паливної ефективності серед автомобілів, що не потребують заряджання від мережі.
Гібридна установка на базі двигуна об’ємом 1,6 л генерує потужність 139 к.с. та забезпечує середню витрату пального близько 4,4 л/100 км. У міському циклі показник споживання становить 4,4 л/100 км, а на шосе цифра сягає 4,3 л/100 км.
Завдяки паливному баку на 42 л цей передньопривідний кросовер здатний подолати понад 933 км на одній заправці. Модельний ряд 2026 року позбувся плагін-гібридної версії, проте пропонує чотири різні комплектації.

Гідні конкуренти

Наступну позицію у списку найбільш ощадливих займає Toyota Corolla Cross Hybrid з показником споживання 5,6 л/100 км.
Аналогічну ефективність демонструє Kia Sportage Hybrid. Обидві моделі залишаються лідерами сегмента за співвідношенням габаритів та витрати ресурсів.
Серед інших пропозицій 2026 року виділяються Honda CR-V та Lexus NX 350h, які споживають приблизно 5,9 л/100 км.
Замикає перелік найбільш вигідних варіантів повнопривідний Ford Escape AWD HEV з результатом 6 л/100 км.

Novyny.live
