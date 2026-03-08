Представлено перший суперкар Xiaomi (фото) Сьогодні 01:05 — Технології&Авто

Vision GT — перший суперкар Xiaomi, Фото: Xiaomi

Презентовано екстремальний суперкар Xiaomi Vision GT. Авто має інноваційну аеродинаміку та надпотужну електричну установку. Новий Xiaomi Vision GT представили в Барселоні на виставці MWC 2026. Суперкар буде доступний усім охочим, адже невдовзі з’явиться у комп’ютерній грі Gran Turismo 7.

Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Електромобіль Xiaomi Vision GT — обтічне карбонове купе з вигнутим дахом, Т-подібними фарами та оригінальними тоненькими ліхтарями. Його двері підіймаються догори.

Авто вирізняється обтічним дизайном, Фото: Xiaomi

Чимало уваги приділили аеродинаміці авто. Перший суперкар Xiaomi отримав обвіс, канали для повітря, дифузор, кіль на даху та невеликі спойлери ззаду. Розробники обіцяють низький коефіцієнт лобового опору (0,29) та чималу притискну силу.

Xiaomi Vision GT має продуману аеродинаміку

У салоні Xiaomi Vision GT встановили оригінальне веретеноподібне кермо-штурвал з дисплеєм, ще один екран розтягнули на всю ширину передньої панелі. Мультимедійну систему доповнили штучним інтелектом. Спортивні крісла інтегровані в силовий каркас кузова.

У салоні встановили оригінальне кермо-штурвал, Фото: Xiaomi

Характеристики Xiaomi Vision GT поки не розголошують, проте відомо, що електричний суперкар буде потужнішим за 1548-сильний Xiaomi SU7 Ultra.

