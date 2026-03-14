BYD представила нову батарею для електрокарів, яка заряджається за 9 хвилин Сьогодні 02:16 — Технології&Авто

Флагманський седан Yangwang U7, Фото: BYD

BYD представив систему Blade Battery 2.0, яка заряджається від 10% до 70% за п’ять хвилин.

Про це пише TechCrunch

Запас на тисячу кілометрів

Найбільший у світі виробник електрокарів стверджує, що його батарея зарядиться з 10% до 97% за 9 хвилин в умовах кімнатної температури. А в мороз до -30°C поповнення заряду від 20% до 97% триватиме близько 12 хвилин.

Blade 2.0 дебютує в седані люкс Yangwang U7. Водночас технологію підтримуватиме ще низка автівок BYD, зокрема Yangwang U7, Denza N9, Denza Z9GT, Seal 07 та Sealion 06.

Надшвидку зарядку забезпечує літій-залізо-фосфат (LFP) у складі Blade. Порівняно з NMC (нікель-марганцево-кобальт), LFP-батареї дешевші у виробництві, але програють в енергоємності.

Через менший запас ходу західні виробники переважно ставлять LFP у недорогі електрокари. Втім, китайський BYD прагне покрити недолік швидким заряджанням і вивести LFP за межі бюджетного сегмента. У релізі виробник зазначив, що його седан бізнес-класу Denza Z9GT завдяки Blade 2.0 досяг запасу ходу в 1036 км.

Інженери працювали над акумулятором шість років. За цей час вони підвищили його енергетичну щільність на 5% порівняно з першою версією, зберігши при цьому швидкість заряджання.

Щоб уникнути перегріву, BYD розробив технології для відведення тепла — Літій-іонний високошвидкісний канал та Повноспектрову інтелектуальну систему керування температурою.

Виробник заявив, що новинка пройшла випробування на безпеку з вимогами вище, ніж у китайських національних стандартів.

Зарядка лише «для своїх»

На думку президента BYD Вана Чуаньфу, Blade 2.0 усуває дві головні претензії до електромобілів — довге заряджання загалом та падіння швидкості зарядки в холодну погоду. 5−9 хвилин за часом і справді наблизять електрокари до традиційної заправки бензином.

Ось тільки на звичайних станціях Blade зарядиться максимум на 30−50% швидше за стандартні батареї електрокарів. Щоб надшвидкий режим запрацював, автівку треба підключити до спеціального зарядного комплексу Flash — це ще одна новинка BYD.

За дизайном нові термінали Т-подібні, щоб можна було підключати кабелі до електромобілів з обох сторін.

Кожен зарядний пістолет розрахований на напругу 1000 В — так швидкість не впаде навіть у холод — і видає максимальну потужність 1500 кВт. (Для порівняння, на українських АЗС термінали для EV зазвичай працюють у діапазоні 80−160 кВт.) Щоб не було черг, BYD введе плату за простій.

Зарядна станції FLASH — рендер, Фото: BYD

До кінця року BYD планує побудувати в Китаї 20 тисяч зарядних станцій FLASH і почати розширення за кордоном. Термінали будуть відкритими для електромобілів будь-яких брендів.

Як уточнює видання CarNewsChina , 18 тисяч із цих станцій працюватимуть за моделлю «станція в станції» — їх вмонтують в уже наявні зарядні майданчики. Звідти накопичувачі енергії BYD братимуть струм і швидко віддаватимуть заряд сумісним EV.

За перші два місяці 2026 року компанія вже запустила 4239 зарядних об’єктів. До кінця року планується розгорнути ще 2 тисячі станцій уздовж автомагістралей на кожні 100 кілометрів.

Навіщо BYD нова батарея

Ринок електромобілів у Китаї зараз особливо агресивний: Geely, Xiaomi та інші автоконцерни постійно прискорюють випуск нових моделей, тиснуть один на одного цінами та характеристиками.

А ось BYD, хоч і досі перша серед конкурентів, переживає не найкращі часи: у лютому 2026 року її продажі впали на 41,1% порівняно з минулим роком.

Як пише агентство Reuters , це вже шостий місяць падіння поспіль і найгірший показник компанії із лютого 2020-го, коли по ринку вдарила пандемія COVID-19.

Blade 2.0 може допомогти BYD втримати лідерство на ринку. Хоча до батареї все ж є питання.

За даними TechCrunch, седан Yangwang U7 з новим акумулятором буцімто має пробіг понад 1000 км — але це виміри за китайським стандартом CLTC. А він може завищувати дальність ходу на 35% порівняно з американським EPA.

Втім, якщо обіцяна швидкість зарядки підтвердиться, BYD може і відновити втрачені продажі та змінити правила гри в усій галузі EV.

НВ За матеріалами:

