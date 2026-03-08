0 800 307 555
Продажі електромобілів BYD у лютому скоротилися на 41%

Через слабкий попит у Китаї продажі електрокарів BYD впали
Китайська компанія BYD, яка є найбільшим виробником електромобілів у світі, повідомила про різке падіння продажів у лютому 2026 року. Реалізація автомобілів скоротилася на 41% у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року. Причиною стало тривале святкування Китайського Нового року, що фактично призупинило виробництво та роздрібну активність протягом значної частини місяця.
Про це повідомляє Bloomberg.
У лютому компанія продала 190 190 транспортних засобів, серед яких 187 782 — легкові автомобілі. Це на 9,5% менше, ніж у січні. Експорт автомобілів на нових джерелах енергії досяг 100 600 одиниць.
Загалом за перші два місяці року продажі компанії становили 400 241 автомобіль, що на 36% менше, ніж торік.
На внутрішньому ринку попит знижується через скорочення податкових пільг, ослаблення споживчої впевненості та очікування покупцями нових моделей і урядових програм обміну старих авто.
Компанія наразі зосереджує увагу на балансуванні запасів у дилерських центрах та збереженні агресивної цінової політики, яка допомагає утримувати частку ринку.
Водночас міжнародне розширення BYD підтримує загальний обсяг продажів: ключовими напрямками для виробника наразі стали країни Латинської Америки та Європи.
Інвестори очікують на результати березня, який традиційно є місяцем високих продажів після свят. Додатковим фактором для відновлення попиту може стати Пекінський автосалон, запланований на кінець квітня, де компанія має представити нові моделі.
Payment systems