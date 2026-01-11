У 2025 році BYD став найбільшим виробником електромобілів Сьогодні 02:09 — Фондовий ринок

У 2025 році BYD став найбільшим виробником електромобілів

Китайська компанія BYD виконала свій річний план продажів і, ймовірно, перевершила результати продажів Tesla, ставши найбільшим у світі виробником електромобілів у 2025 році. Китайський виробник електромобілів минулого року поставив 4,6 млн одиниць електроавтівок, що на 7,7% більше, ніж у 2024 році.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на заяву компанії.

Прогнози на 2026 рік

Втім, видання прогнозує, що нинішнього року BYD та її конкуренти зіткнуться з більшими труднощами, оскільки Китай скорочує деякі економічні стимули у цій галузі.

Окрім того, китайський виробник минулого року зіткнувся з жорсткішою конкуренцією з боку Geely та Xiaomi, чиї нові моделі електроавтівок швидко завойовують споживачів, і ця тенденція триватиме.

Генеральний директор BYD Ван Чуаньфу заявив на зустрічі з інвесторами на початку грудня, що технологічна перевага, яку компанія мала за останні кілька років, зменшилася, що вплинуло на її продажі на внутрішньому ринку.

Яскравим моментом для BYD цього року стало зростання закордонних продажів: поставки за межі Китаю досягли 1,05 млн одиниць у 2025 році.

У 2026 році компанія поставила за мету розширити закордонні продажі до 1,5−1,6 млн одиниць.

Так чи інакше, видання прогнозує, що відрив BYD від Tesla, яка у 2026 році стикатиметься з власними труднощами, може лише збільшитися.

