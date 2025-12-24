Китайська BYD наближається до мільйона експортованих електромобілів у 2025 році Сьогодні 04:50 — Технології&Авто

Компанія BYD націлилась на важливий рубіж — експорт одного мільйона автомобілів у 2025 році.

Як повідомляє Car News China, посилаючись на звіт Китайської асоціації пасажирських авто (CPCA), у листопаді компанія експортувала 128 067 легкових автівок, що на 313,4% більше ніж у листопаді 2024 року, та на 59,9% більше, ніж у жовтні 2025 року.

З січня по листопад 2025 року BYD вже відправила за кордон 878 498 автомобілів, що на 144% більше, ніж за той самий період минулого року. Це більше ніж удвічі перевищує загальний експорт компанії за 2024 рік. Хоча лідером китайського експорту у листопаді залишилася компанія Chery з 135 190 автомобілями, BYD швидко скорочує відставання, посівши друге місце у щомісячному рейтингу.

BYD також посідає перші місця на багатьох міжнародних ринках. У листопаді компанія очолювала продажі електромобілів у Бразилії, Туреччині, Італії, Іспанії, Угорщині та Хорватії, а також була лідером за загальними продажами бренду у Сінгапурі. За підсумками перших одинадцяти місяців 2025 року BYD лідирує в сегменті електромобілів у Бразилії, Туреччині, Іспанії та Італії, а також за загальними продажами бренду у Сінгапурі та Гонконзі.

Крім того, BYD випереджає Tesla на одинадцяти ключових ринках, включно з Британією, Німеччиною, Італією, Іспанією, Австрією та Ірландією, а також у Малайзії, Туреччині, Сінгапурі, Таїланді та Китаї. Станом на грудень 2025 року нові електромобілі BYD представлені у 119 країнах і регіонах світу. Компанія нещодавно також встановила рекорд, випустивши 15-мільйонний електромобіль, ставши першим виробником, який досяг цього результату.

Економічна Правда За матеріалами:

