0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Китайська BYD наближається до мільйона експортованих електромобілів у 2025 році

Технології&Авто
11
Китайська BYD наближається до мільйона експортованих електромобілів у 2025 році
Китайська BYD наближається до мільйона експортованих електромобілів у 2025 році
Компанія BYD націлилась на важливий рубіж — експорт одного мільйона автомобілів у 2025 році.
Як повідомляє Car News China, посилаючись на звіт Китайської асоціації пасажирських авто (CPCA), у листопаді компанія експортувала 128 067 легкових автівок, що на 313,4% більше ніж у листопаді 2024 року, та на 59,9% більше, ніж у жовтні 2025 року.
З січня по листопад 2025 року BYD вже відправила за кордон 878 498 автомобілів, що на 144% більше, ніж за той самий період минулого року. Це більше ніж удвічі перевищує загальний експорт компанії за 2024 рік. Хоча лідером китайського експорту у листопаді залишилася компанія Chery з 135 190 автомобілями, BYD швидко скорочує відставання, посівши друге місце у щомісячному рейтингу.
BYD також посідає перші місця на багатьох міжнародних ринках. У листопаді компанія очолювала продажі електромобілів у Бразилії, Туреччині, Італії, Іспанії, Угорщині та Хорватії, а також була лідером за загальними продажами бренду у Сінгапурі. За підсумками перших одинадцяти місяців 2025 року BYD лідирує в сегменті електромобілів у Бразилії, Туреччині, Іспанії та Італії, а також за загальними продажами бренду у Сінгапурі та Гонконзі.
Крім того, BYD випереджає Tesla на одинадцяти ключових ринках, включно з Британією, Німеччиною, Італією, Іспанією, Австрією та Ірландією, а також у Малайзії, Туреччині, Сінгапурі, Таїланді та Китаї. Станом на грудень 2025 року нові електромобілі BYD представлені у 119 країнах і регіонах світу. Компанія нещодавно також встановила рекорд, випустивши 15-мільйонний електромобіль, ставши першим виробником, який досяг цього результату.
За матеріалами:
Економічна Правда
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems