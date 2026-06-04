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ChatGPT встановив рекорд: 1 мільярд користувачів щомісяця

Технології&Авто
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Конкуренція на ринку ШІ-сервісів посилюється
Конкуренція на ринку ШІ-сервісів посилюється
Аналітика Sensor Tower, на яку посилається Reuters, свідчить про новий рекорд популярності ChatGPT від OpenAI. Менш ніж за три роки після запуску восени 2022 року сервіс досяг позначки в 1 мільярд активних користувачів на місяць, що є найшвидшим зростанням серед масових цифрових продуктів.

Темпи поширення ШІ

За даними звіту, цей рубіж ChatGPT подолав минулого місяця. Для порівняння, таким сервісам як Google Maps, TikTok, Instagram та YouTube знадобилося значно більше часу, щоб досягти подібного масштабу аудиторії. Аналітики відзначають, що це підкреслює унікальний темп поширення генеративного штучного інтелекту.
Водночас конкуренція на ринку ШІ-сервісів посилюється. За даними Sensor Tower, поява Claude від Anthropic вплинула на поведінку користувачів: у перший місяць після встановлення нового застосунку час, який люди проводили в ChatGPT, знизився приблизно на 5% у порівнянні з попереднім періодом.
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Наразі Claude має близько 56 млн активних користувачів щомісяця, але демонструє значно вищі темпи зростання — приблизно 640% у річному вимірі. У той же час ChatGPT продовжує зростати на рівні близько 62% рік до року, зберігаючи значну перевагу за масштабом аудиторії.
На тлі цього обидві компанії рухаються у напрямку публічних ринків: Anthropic уже подала заявку на підготовку до IPO у США, а OpenAI також розглядає можливість виходу на біржу, хоча офіційних документів поки не оприлюднено.
За матеріалами:
iTechua
ChatGPTЧат ботOpenAI
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