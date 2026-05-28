0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Сем Альтман не вірить, що ШІ спричинить колапс на ринку праці

Технології&Авто
21
Сем Альтман
Сем Альтман
Генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявив, що стрімкий розвиток та впровадження штучного інтелекту не призвели до глобального апокаліпсису робочих місць. За його словами, технологія не забрала стільки робочих місць «білих комірців», як він очікував спочатку.
Як повідомляє Reuters, про це Альтман розповів під час віртуального виступу на конференції Commonwealth Bank of Australia в Сіднеї.
CEO OpenAI зізнався, що раніше його серйозно турбував можливий вплив ШІ на рівень зайнятості у світі.

Чому ШІ повністю не замінить працівників

Альтман зазначив, що він та його команда керівників мали рацію щодо технологічних прогнозів, які OpenAI робила під час запуску ChatGPT у 2022 році. Однак він визнав, що вони «досить сильно помилялися» щодо соціальних та економічних наслідків впровадження технології у найближчій перспективі.
За його словами, одним із чинників, що обмежує здатність ШІ повністю замінювати працівників, є потреба в людській взаємодії в багатьох професіях.
Читайте також
Заява Альтмана прозвучала на тлі глобальної дискусії щодо впливу ШІ на ринок праці. Зокрема, нещодавно Папа Римський Лев XIV випустив свою першу енцикліку, присвячену штучному інтелекту, у якій назвав можливе масове безробіття через автоматизацію «справжнім соціальним лихом».
Понтифік закликав уряди та компанії заздалегідь готуватися до змін та впроваджувати заходи для перекваліфікації та захисту працівників.
За матеріалами:
dev.ua
ШІOpenAI
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems