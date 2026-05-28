Сем Альтман не вірить, що ШІ спричинить колапс на ринку праці 28.05.2026, 01:35

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявив, що стрімкий розвиток та впровадження штучного інтелекту не призвели до глобального апокаліпсису робочих місць. За його словами, технологія не забрала стільки робочих місць «білих комірців», як він очікував спочатку.

Як повідомляє Reuters, про це Альтман розповів під час віртуального виступу на конференції Commonwealth Bank of Australia в Сіднеї.

CEO OpenAI зізнався, що раніше його серйозно турбував можливий вплив ШІ на рівень зайнятості у світі.

Чому ШІ повністю не замінить працівників

Альтман зазначив, що він та його команда керівників мали рацію щодо технологічних прогнозів, які OpenAI робила під час запуску ChatGPT у 2022 році. Однак він визнав, що вони «досить сильно помилялися» щодо соціальних та економічних наслідків впровадження технології у найближчій перспективі.

За його словами, одним із чинників, що обмежує здатність ШІ повністю замінювати працівників, є потреба в людській взаємодії в багатьох професіях.

Заява Альтмана прозвучала на тлі глобальної дискусії щодо впливу ШІ на ринок праці. Зокрема, нещодавно Папа Римський Лев XIV випустив свою першу енцикліку, присвячену штучному інтелекту, у якій назвав можливе масове безробіття через автоматизацію «справжнім соціальним лихом».

Понтифік закликав уряди та компанії заздалегідь готуватися до змін та впроваджувати заходи для перекваліфікації та захисту працівників.

