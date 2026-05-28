Xiaomi випустила дешевшу версію електрокросовера YU7 (фото)

Автомобільний підрозділ Xiaomi оголосив про старт поставок нової базової версії електричного кросовера Xiaomi YU7 Standard. Модель стала найдоступнішою у лінійці бренду та коштує на китайському ринку 233 500 юанів, або близько 34,4 тисячі доларів США.
У компанії заявляють, що попри нижчу ціну автомобіль зберіг фірмовий дизайн, сучасні системи безпеки, великий запас ходу та підтримку швидкої зарядки, пише CnEVPost.

Xiaomi повернула базову версію після «стратегічної помилки»

Засновник і генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь під час презентації визнав, що рішення відмовитися від запуску доступної версії YU7 у минулому році було помилкою.
За його словами, компанія спочатку планувала випустити базову модифікацію одночасно з дебютом кросовера, однак проєкт скасували буквально перед стартом продажів.
Тепер Xiaomi вирішила повернути дешевшу комплектацію, щоб активніше конкурувати з Tesla Model Y на китайському ринку. Після появи нової версії попередню базову модель перейменували на Xiaomi YU7 Long Range, але її вартість залишили без змін — 253 500 юанів.
Також компанія обіцяє швидку доставку авто. Якщо потрібна конфігурація є у дилера, покупець може забрати машину вже через дві години після оформлення.
Крім того, клієнтам, які замовлять Xiaomi YU7 Standard до 30 червня 2026 року, запропонують пільгову кредитну програму на п’ять років та довічний безкоштовний доступ до системи інтелектуального автопілота.
Чим новий Xiaomi YU7 кращий, ніж Tesla Model Y

Базова версія Xiaomi YU7 отримала літій-залізофосфатний акумулятор ємністю 73 кВт-год. За циклом CLTC автомобіль може проїхати до 643 кілометрів на одному заряді.
Швидка зарядка дозволяє поповнити батарею з 10% до 80% лише за 20 хвилин.
Кросовер оснащений заднім приводом та електродвигуном, який забезпечує розгін до 100 км/год за 5,9 секунди.
Також модель отримала набір обладнання для автономного водіння:
  • LiDAR;
  • 4D-радар;
  • обчислювальний чіп Nvidia Thor із продуктивністю до 700 TOPS.
Для порівняння, базова Tesla Model Y у Китаї коштує від 263 500 юанів (приблизно 38,8 тис. доларів США). При цьому американський електрокросовер має менший акумулятор на 62,5 кВт-год і запас ходу до 593 кілометрів за циклом CLTC.
