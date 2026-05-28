Starlink для військових дронів США подорожчав у п’ять разів

SpaceX підвищила вартість супутникового зв’язку Starlink для американських дронів-камікадзе Lucas
Компанія SpaceX Ілона Маска у п’ять разів підвищила вартість супутникового зв’язку Starlink для американських дронів-камікадзе Lucas, які використовуються у війні проти Ірану. Після переговорів із Пентагоном військові погодилися оплачувати дорожчий тариф Starshield, що суттєво збільшило вартість самих безпілотників.
SpaceX підняла ціни на Starlink

За даними агентства, після перших успішних операцій безпілотників Lucas керівництво SpaceX провело переговори з представниками Міністерства оборони США. Під час зустрічі компанія заявила, що Пентагон користувався послугами вищого рівня, сплачуючи за термінали близько $5 тисяч замість майже $25 тисяч, які передбачає відповідний тариф.
Йдеться про військову версію системи Starlink — Starshield, яку SpaceX постачає Пентагону за контрактом 2023 року. На відміну від цивільних терміналів, Starshield може працювати не лише через комерційні супутники Starlink, а й через окрему захищену супутникову мережу.
У SpaceX пояснили, що умови використання дронів більше відповідають авіаційному тарифу, а не дешевшим мобільним або наземним пакетам. Натомість у Пентагоні наголошували, що тариф у $25 тисяч розроблявся для літаків, які користуються зв’язком постійно, а не для дронів-камікадзе, що перебувають онлайн лише обмежений час.
Попри суперечки, американське оборонне відомство погодилося на нові умови SpaceX. У результаті вартість одного безпілотника Lucas майже подвоїлася — раніше його оцінювали приблизно у $30 тисяч.
Reuters зазначає, що конфлікт навколо тарифів став частиною ширшої напруги між SpaceX та Пентагоном. Сторони також не можуть дійти згоди щодо вартості проєкту, який має забезпечити жителям Ірану доступ до інтернету через Starlink в обхід урядових обмежень, запроваджених із січня. Йдеться про систему прямого супутникового підключення, подібну до мереж 5G.
