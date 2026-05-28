0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Alfa Romeo підтвердила розробку нового хетчбека C-класу

Технології&Авто
15
Фанатський рендер нового хетчбека Alfa Romeo
Фанатський рендер нового хетчбека Alfa Romeo
Після кількох років фокусу на кросоверах Alfa Romeo вирішила повернутися до класичного сегмента преміальних хетчбеків.
Нову модель представили в межах заходу Stellantis Investor Day 2026, а головними конкурентами автомобіля називають BMW 1 Series, Mercedes-Benz A-Class та Audi A3 Sportback, повідомляє Carscoops.
Майбутня новинка належатиме до європейського C-класу та стане ідейним наступником культових моделей Alfa Romeo 147 і Giulietta.
Alfa Romeo підтвердила розробку нового хетчбека C-класу

Новий хетчбек побудують на платформі STLA One

Модель створять на новій глобальній платформі STLA One, яку раніше знали під назвою STLA Medium. Цю архітектуру Stellantis планує використовувати для понад 30 майбутніх автомобілів різних брендів.
Платформа підходить для моделей B, C та D-класів і підтримує одразу кілька типів силових установок:
  • бензинові двигуни;
  • гібридні системи;
  • плагін-гібриди;
  • повністю електричні версії.
Електромобілі на цій архітектурі отримають 800-вольтну систему для надшвидкої зарядки та сучасну конструкцію інтеграції батарей у кузов.
Очікується, що STLA One стане основою для нових моделей вже з 2027 року. Водночас до 70% компонентів Alfa Romeo може розділити з майбутніми поколіннями Peugeot 308 та Opel Astra.
Читайте також

Alfa Romeo повертає спадщину моделей 147 та Giulietta

Новий хетчбек створюють як духовного спадкоємця Alfa Romeo Giulietta та Alfa Romeo 147.
Giulietta випускалася з 2010 до 2020 року та за цей час розійшлася тиражем майже у 500 тисяч автомобілів. Модель базувалася на платформі Fiat Compact, яку також використовували в низці моделей Dodge, Chrysler та Jeep.
Ще раніше бренд випускав Alfa Romeo 147, яка стала відомою завдяки спортивній версії GTA з атмосферним V6 на 250 кінських сил.
Місце для вашої реклами

Чи отримає новинка спортивну версію

Інсайдери припускають, що Alfa Romeo може випустити «заряджену» модифікацію нового хетчбека. Однак через сучасні екологічні вимоги та курс на електрифікацію компанія, ймовірно, відмовиться від класичного V6.
Замість цього спортивна версія може отримати електрифіковану або повністю електричну силову установку.
Поки що виробник не розкриває офіційну назву моделі, точні характеристики та дату публічної прем’єри.
За матеріалами:
Телеканал 24
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems