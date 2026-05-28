Alfa Romeo підтвердила розробку нового хетчбека C-класу

Alfa Romeo повертає спадщину моделей 147 та Giulietta
Новий хетчбек створюють як духовного спадкоємця Alfa Romeo Giulietta та Alfa Romeo 147.
Giulietta випускалася з 2010 до 2020 року та за цей час розійшлася тиражем майже у 500 тисяч автомобілів. Модель базувалася на платформі Fiat Compact, яку також використовували в низці моделей Dodge, Chrysler та Jeep.
Ще раніше бренд випускав Alfa Romeo 147, яка стала відомою завдяки спортивній версії GTA з атмосферним V6 на 250 кінських сил.
Інсайдери припускають, що Alfa Romeo може випустити «заряджену» модифікацію нового хетчбека. Однак через сучасні екологічні вимоги та курс на електрифікацію компанія, ймовірно, відмовиться від класичного V6.
Замість цього спортивна версія може отримати електрифіковану або повністю електричну силову установку.
Поки що виробник не розкриває офіційну назву моделі, точні характеристики та дату публічної прем’єри.