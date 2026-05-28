Alfa Romeo підтвердила розробку нового хетчбека C-класу Сьогодні 05:18 — Технології&Авто

Фанатський рендер нового хетчбека Alfa Romeo

Після кількох років фокусу на кросоверах Alfa Romeo вирішила повернутися до класичного сегмента преміальних хетчбеків.

Нову модель представили в межах заходу Stellantis Investor Day 2026, а головними конкурентами автомобіля називають BMW 1 Series, Mercedes-Benz A-Class та Audi A3 Sportback, повідомляє Carscoops

Майбутня новинка належатиме до європейського C-класу та стане ідейним наступником культових моделей Alfa Romeo 147 і Giulietta.

Новий хетчбек побудують на платформі STLA One

Модель створять на новій глобальній платформі STLA One, яку раніше знали під назвою STLA Medium. Цю архітектуру Stellantis планує використовувати для понад 30 майбутніх автомобілів різних брендів.

Платформа підходить для моделей B, C та D-класів і підтримує одразу кілька типів силових установок:

бензинові двигуни;

гібридні системи;

плагін-гібриди;

повністю електричні версії.

Електромобілі на цій архітектурі отримають 800-вольтну систему для надшвидкої зарядки та сучасну конструкцію інтеграції батарей у кузов.

Очікується, що STLA One стане основою для нових моделей вже з 2027 року. Водночас до 70% компонентів Alfa Romeo може розділити з майбутніми поколіннями Peugeot 308 та Opel Astra.

Читайте також Ferrari представила свій перший електроспорткар Luce

Alfa Romeo повертає спадщину моделей 147 та Giulietta

Новий хетчбек створюють як духовного спадкоємця Alfa Romeo Giulietta та Alfa Romeo 147.

Giulietta випускалася з 2010 до 2020 року та за цей час розійшлася тиражем майже у 500 тисяч автомобілів. Модель базувалася на платформі Fiat Compact, яку також використовували в низці моделей Dodge, Chrysler та Jeep.

Ще раніше бренд випускав Alfa Romeo 147, яка стала відомою завдяки спортивній версії GTA з атмосферним V6 на 250 кінських сил.

Чи отримає новинка спортивну версію

Інсайдери припускають, що Alfa Romeo може випустити «заряджену» модифікацію нового хетчбека. Однак через сучасні екологічні вимоги та курс на електрифікацію компанія, ймовірно, відмовиться від класичного V6.

Замість цього спортивна версія може отримати електрифіковану або повністю електричну силову установку.

Поки що виробник не розкриває офіційну назву моделі, точні характеристики та дату публічної прем’єри.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.