Китайська поліція тестує смарт-окуляри з розпізнаванням облич Сьогодні 07:27

Патрульна поліція Китаю розпочала масштабне практичне тестування перших вітчизняних розумних окулярів, оснащених мікрокамерами та системами розпізнавання облич.

Про це повідомляє China Daily.

Китай тестує смарт-окуляри для поліції

Новітній пристрій дозволяє правоохоронцям миттєво ідентифікувати осіб, транспортні засоби та дорожні об’єкти безпосередньо під час виконання службових обов’язків.

Нові смарт-окуляри стали першим спеціалізованим оптичним пристроєм для правоохоронних органів, який було повністю незалежно розроблено та виготовлено системою громадської безпеки Китаю.

Усе програмне та апаратне забезпечення є продуктом внутрішнього виробництва.

«Ці окуляри роблять наші патрулі та перевірки набагато ефективнішими, допомагаючи нам проактивно виявляти надзвичайні сили та реагувати на них», — зазначив офіцер поліції району Хепін у Тяньцзіні Чжао Баосінь.

Точність розпізнавання перевищує 95%

За словами Сунь Інхуа, фахівця з мобільного поліцейського загону Бюро громадської безпеки Тяньцзіня, точність автоматичного розпізнавання об’єктів окулярами перевищує 95%.

Ба більше, завдяки інтеграції технології оптичного розпізнавання символів (OCR) та великих моделей штучного інтелекту, пристрій здатний обробити дані та видати результат перевірки за лічені мілісекунди — швидше, ніж людина встигне моргнути.

Вага пристрою становить лише 40 грамів, що робить його навіть легшим за стандартні сонцезахисні окуляри.

На відміну від класичних нагрудних камер, смарт-окуляри забезпечують чітку перспективу від першої особи — відеопотік не зміщується, коли офіцер нахиляється чи повертає голову.

Пристрої використовують для контролю трафіку та допомоги громадянам

Модель другого покоління отримала оптимізований акумулятор, який тримає заряд у 2−3 рази довше за попередню версію і забезпечує 1,5−2 години безперервної роботи, чого цілком достатньо для стандартної патрульної зміни.

Дужки окулярів оснащені спеціальними датчиками: пристрій автоматично вмикається, коли офіцер одягає його, і миттєво переходить у режим очікування після зняття.

Пристрій повністю підключений до хмарної платформи, розпізнає голос та підтримує керування голосовими командами.

Оскільки рівень насильницької злочинності в країні є вкрай низьким, окуляри використовують переважно для цивільної допомоги мешканцям та оптимізації трафіку.

