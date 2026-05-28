Китайська поліція тестує смарт-окуляри з розпізнаванням облич

Новітній пристрій дозволяє правоохоронцям миттєво ідентифікувати осіб, транспортні засоби та дорожні об’єкти безпосередньо під час виконання службових обов’язків.
Нові смарт-окуляри стали першим спеціалізованим оптичним пристроєм для правоохоронних органів, який було повністю незалежно розроблено та виготовлено системою громадської безпеки Китаю.
Усе програмне та апаратне забезпечення є продуктом внутрішнього виробництва.
«Ці окуляри роблять наші патрулі та перевірки набагато ефективнішими, допомагаючи нам проактивно виявляти надзвичайні сили та реагувати на них», — зазначив офіцер поліції району Хепін у Тяньцзіні Чжао Баосінь.
Точність розпізнавання перевищує 95%
За словами Сунь Інхуа, фахівця з мобільного поліцейського загону Бюро громадської безпеки Тяньцзіня, точність автоматичного розпізнавання об’єктів окулярами перевищує 95%.
Ба більше, завдяки інтеграції технології оптичного розпізнавання символів (OCR) та великих моделей штучного інтелекту, пристрій здатний обробити дані та видати результат перевірки за лічені мілісекунди — швидше, ніж людина встигне моргнути.
Вага пристрою становить лише 40 грамів, що робить його навіть легшим за стандартні сонцезахисні окуляри.
На відміну від класичних нагрудних камер, смарт-окуляри забезпечують чітку перспективу від першої особи — відеопотік не зміщується, коли офіцер нахиляється чи повертає голову.
Пристрої використовують для контролю трафіку та допомоги громадянам
Модель другого покоління отримала оптимізований акумулятор, який тримає заряд у 2−3 рази довше за попередню версію і забезпечує 1,5−2 години безперервної роботи, чого цілком достатньо для стандартної патрульної зміни.
Дужки окулярів оснащені спеціальними датчиками: пристрій автоматично вмикається, коли офіцер одягає його, і миттєво переходить у режим очікування після зняття.
Пристрій повністю підключений до хмарної платформи, розпізнає голос та підтримує керування голосовими командами.
Оскільки рівень насильницької злочинності в країні є вкрай низьким, окуляри використовують переважно для цивільної допомоги мешканцям та оптимізації трафіку.