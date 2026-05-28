Китайська поліція тестує смарт-окуляри з розпізнаванням облич

Патрульна поліція Китаю розпочала масштабне практичне тестування перших вітчизняних розумних окулярів, оснащених мікрокамерами та системами розпізнавання облич.
Про це повідомляє China Daily.

Новітній пристрій дозволяє правоохоронцям миттєво ідентифікувати осіб, транспортні засоби та дорожні об’єкти безпосередньо під час виконання службових обов’язків.
Нові смарт-окуляри стали першим спеціалізованим оптичним пристроєм для правоохоронних органів, який було повністю незалежно розроблено та виготовлено системою громадської безпеки Китаю.
Усе програмне та апаратне забезпечення є продуктом внутрішнього виробництва.
«Ці окуляри роблять наші патрулі та перевірки набагато ефективнішими, допомагаючи нам проактивно виявляти надзвичайні сили та реагувати на них», — зазначив офіцер поліції району Хепін у Тяньцзіні Чжао Баосінь.

Точність розпізнавання перевищує 95%

За словами Сунь Інхуа, фахівця з мобільного поліцейського загону Бюро громадської безпеки Тяньцзіня, точність автоматичного розпізнавання об’єктів окулярами перевищує 95%.
Ба більше, завдяки інтеграції технології оптичного розпізнавання символів (OCR) та великих моделей штучного інтелекту, пристрій здатний обробити дані та видати результат перевірки за лічені мілісекунди — швидше, ніж людина встигне моргнути.
Вага пристрою становить лише 40 грамів, що робить його навіть легшим за стандартні сонцезахисні окуляри.
На відміну від класичних нагрудних камер, смарт-окуляри забезпечують чітку перспективу від першої особи — відеопотік не зміщується, коли офіцер нахиляється чи повертає голову.

Пристрої використовують для контролю трафіку та допомоги громадянам

Модель другого покоління отримала оптимізований акумулятор, який тримає заряд у 2−3 рази довше за попередню версію і забезпечує 1,5−2 години безперервної роботи, чого цілком достатньо для стандартної патрульної зміни.
Дужки окулярів оснащені спеціальними датчиками: пристрій автоматично вмикається, коли офіцер одягає його, і миттєво переходить у режим очікування після зняття.
Пристрій повністю підключений до хмарної платформи, розпізнає голос та підтримує керування голосовими командами.
Оскільки рівень насильницької злочинності в країні є вкрай низьким, окуляри використовують переважно для цивільної допомоги мешканцям та оптимізації трафіку.
За матеріалами:
ua.news
