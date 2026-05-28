Infinix представила смартфон, що змінює колір від температури (фото) Сьогодні 04:44 — Технології&Авто

Infinix Hot 70

Компанія Infinix офіційно презентувала новий бюджетний смартфон Hot 70 після кількох тижнів тизерів та витоків інформації. Однією з найпомітніших фішок смартфона став корпус, який здатний змінювати відтінок залежно від температури.

Про це пише видання GSM Arena

Поки що виробник показав лише базову версію лінійки, однак саме вона вже демонструє головні особливості майбутніх моделей серії Hot 70.

Смартфон змінює колір під час нагрівання

Головною дизайнерською особливістю Infinix Hot 70 став новий колір Thermo Orange. Задня панель реагує на тепло: у холодному стані смартфон має темніший відтінок Quiet Orange, а під час нагрівання колір стає яскравішим — його компанія називає Playful Orange.

Також смартфон доступний у кольорах:

Green Texture;

Quiet Violet;

Dive Blue;

Silver Dancer;

Night Pulse.

Модель отримала тонкий корпус товщиною 7,49 мм і вагу 195 грамів.

Які характеристики отримав Infinix Hot 70

Смартфон працює на процесорі Helio G100 Ultimate — такому ж, як у торішніх Infinix Note 50 Pro та 50 Pro+.

Покупцям запропонують кілька конфігурацій пам’яті:

6 ГБ + 128 ГБ;

8 ГБ + 128 ГБ;

6 ГБ + 256 ГБ;

8 ГБ + 256 ГБ.

Дисплей отримав IPS LCD-матрицю діагоналлю 6,78 дюйма з роздільною здатністю 720×1576 пікселів та частотою оновлення 120 Гц.

За автономність відповідає акумулятор на 6000 мА·год із підтримкою зарядки потужністю 45 Вт. Також смартфон підтримує реверсивну зарядку на 10 Вт.

«За даними технічних специфікацій, пристрій отримав низку додаткових апаратних і комунікаційних можливостей, зокрема підтримку Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.4, NFC, FM-радіо, OTG та IR-бластер. Також смартфон оснащений бічним сканером відбитків пальців і набором сенсорів, включно з гіроскопом, компасом і датчиком наближення, що розширює сценарії використання в навігації та AR-додатках», — пише Gadgets 360.

Камери, AI-функції та окрема кнопка керування

Основна камера Infinix Hot 70 отримала модуль на 50 МП із діафрагмою f/1.9. Також смартфон має додатковий сенсор, який, ймовірно, використовується для визначення глибини сцени.

Фронтальна камера — 8 МП.

Серед незвичних рішень для бюджетного сегмента — окрема фізична кнопка, яку можна налаштувати для запуску застосунків або швидких функцій.

«Окремо виробник заявляє про програмну підтримку: Infinix Hot 70 отримає до трьох великих оновлень Android і приблизно п’ять років оновлень безпеки. Також у системі XOS 16 реалізовані AI-функції, включно з інструментами для обробки фото та голосовими асистентами, а окрема „One-Tap AI“ кнопка дозволяє запускати розширені ШІ-інструменти або швидкі сценарії взаємодії з контентом на екрані», — додає Gadgets 360.

