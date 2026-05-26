Xiaomi попереджає про зростання цін на смартфони

У Xiaomi заявляють про подальше зростання собівартості мобільної електроніки, що може вплинути на ціни смартфонів у майбутньому. У компанії пов’язують це насамперед із подорожчанням ключових компонентів, зокрема пам’яті, та загальним тиском на виробничі витрати.

Позиція компанії щодо цін

Під час презентації Xiaomi 17 Max генеральний директор компанії Лей Цзюнь заявив, що користувачам, які регулярно оновлюють смартфони, не варто відкладати покупку нових моделей.
За його словами, виробники вже стикаються зі стійким зростанням собівартості електроніки, що в перспективі впливатиме на цінову політику на ринку.
У Xiaomi підкреслюють, що компанія намагається стримувати зростання цін за рахунок оптимізації виробничих процесів і ланцюгів постачання, а також внутрішніх технологічних рішень. Частину додаткових витрат виробник бере на себе, щоб зберегти конкурентоспроможність пристроїв.
Водночас у компанії визнають, що утримувати стабільний рівень цін стає складніше. Основним чинником називають подорожчання пам’яті та інших ключових комплектуючих, які формують значну частку вартості сучасних смартфонів.
Раніше ми писали, що Xiaomi вперше детально пояснила, як глобальний дефіцит пам’яті вплинув на вартість виробництва смартфонів. За словами президента мобільного підрозділу Лу Вейбіна, пристрої з конфігурацією 12 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам’яті подорожчали у виробництві приблизно на 1500 юанів (близько $220) у порівнянні з початком 2025 року.
