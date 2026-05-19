iPhone 17 Pro став найшвидшим смартфоном за швидкістю зарядки

Новий тест лабораторії CNET показав, що iPhone 17 Pro став найшвидшим смартфоном за загальним результатом зарядки серед 33 моделей. Водночас Samsung Galaxy S26 Ultra продемонстрував найкращий показник у тесті дротової зарядки.

Як проводили тест

Для оцінки швидкості зарядки експерти CNET протестували кожен смартфон у двох режимах:
  • дротова зарядка протягом 30 хвилин, починаючи з рівня заряду 10% або нижче;
  • бездротова зарядка протягом 30 хвилин із використанням стандартів Qi, Qi2 або Qi2.2.
Після цього результати обох тестів усереднювали, щоб визначити загальний рейтинг.

Чому iPhone 17 Pro опинився на першому місці

Однією з причин лідерства iPhone 17 Pro стала батарея ємністю 4 252 мА·год. Вона менша, ніж у більшості сучасних флагманів, тому заряджається швидше.
Смартфон підтримує:
  • дротову зарядку потужністю до 40 Вт;
  • бездротову зарядку Qi2.2 потужністю до 25 Вт.
У CNET зазначають, що розмір батареї не є єдиним чинником. На швидкість і автономність також впливають енергоефективність процесора та оптимізація програмного забезпечення.

Лідери дротової зарядки

Топ-5 смартфонів за результатами 30-хвилинного тесту дротової зарядки:
  • Samsung Galaxy S26 Ultra — 76%;
  • iPhone 17 Pro — 74%;
  • Motorola Moto G Stylus (2025) — 74%;
  • OnePlus 15 — 72%;
  • iPhone 17, iPhone 17 Pro Max та Samsung Galaxy S25 FE — по 69%.

Лідери бездротової зарядки

У бездротовому тесті найкращі результати показали:
  • iPhone 17 Pro — 55%;
  • iPhone 17 Pro Max — 53%;
  • iPhone 17 — 49%;
  • iPhone Air — 47%;
  • Samsung Galaxy S26 Ultra — 39%.

Який бренд показав найкращий результат

Apple продемонструвала найстабільніші результати серед усіх виробників. Середній показник моделей лінійки iPhone 17 та iPhone Air становив 54,6%.
Для порівняння, середній результат дев’яти протестованих смартфонів Samsung склав 38,5%.
Що відомо про нові батареї

У деяких смартфонах уже використовуються силіконово-вуглецеві батареї, які дозволяють збільшити ємність акумулятора та прискорити зарядку.
Наприклад, OnePlus 15 зміг зарядити акумулятор ємністю 7 300 мА·год на 72% за 30 хвилин за допомогою 80-ватного зарядного пристрою.
Наразі такі батареї використовують переважно OnePlus, RedMagic і Poco, тоді як Apple, Samsung і Google ще не впровадили цю технологію у свої флагманські моделі.
За матеріалами:
ITC.ua
