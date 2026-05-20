«Нова пошта» планує до кінця року повністю закрити старий застосунок

Старий мобільний застосунок "Нової пошти" запустили у 2012 році

До кінця року «Нова пошта» остаточно закриє старий мобільний застосунок, яким на цей час користуються близько 6 млн людей.

Про це пише Межа з посиланням на Forbes.

Старий мобільний застосунок «Нової пошти» запустили у 2012 році, до сьогодні він зібрав понад 10 млн завантажень на Android та iOS. 6 млн людей користуються ним регулярно, а 700 000 — паралельно із новим.

Що відомо про новий застосунок

Нову версію початково запустили у 2022-му, як рішення для закордонних доставок — у Європі компанія використовує інші бекові системи, тож підключити до них старий застосунок було б складніше, ніж написати новий.

За два роки програма почала функціонувати як «додаткова українська версія».

Розробка нового застосунку коштувала $1,7 млн і стала найбільшим проєктом Nova Digital — IT-підрозділу групи Nova. За два роки програма зібрала 5 млн завантажень на Android, з них 4,5 млн є активними користувачами. Даних щодо iOS в «Новій пошті» не розкрили.

Що цікаво, стара версія не отримувала оновлень два роки (до прикладу, нові функції, на кшталт мультиномера, доступні лише в новій), але все ще має мільйони активних користувачів. До кінця року «Нова пошта» завершить синхронізацію обох і закриє попередника.

