Які китайські автомобілі обирають українці — рейтинг Сьогодні 21:04 — Технології&Авто

BYD Sea Lion 06

Попит на легкові автомобілі китайського виробництва в Україні залишається стабільним. Водночас структура ринку змінюється: електрокари поступово втрачають домінування, а частка гібридів і бензинових авто зростає.

У квітні українці переважно обирали нові авто з КНР, тоді як сегмент вживаних машин скоротився.

Скільки авто з Китаю придбали українці

Протягом квітня в Україні зареєстрували 1252 легкові автомобілі, ввезені з Китаю. Це на 0,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Із загальної кількості:

нових авто — 1076 одиниць (+4%);

вживаних авто — 176 одиниць (-21%).

Які авто з Китаю обирали найчастіше

Найбільша частка серед легковиків китайського походження припала на електромобілі — 46,1%, хоча рік тому їхня частка була значно вищою — 82%.

Далі за популярністю йдуть:

гібридні авто — 30%;

бензинові — 19,6%;

дизельні — 4,1%;

авто з ГБО — 0,2%.

Найпопулярніші моделі

Серед нових авто українці найчастіше обирали:

BYD Sea Lion 06 — 102 авто;

BYD Leopard 3 — 96 авто;

BYD Song L — 94 авто;

MG ZS — 52 авто;

CHERY Tiggo 4 — 51 авто.

У сегменті вживаних авто лідери такі:

BYD Song L — 22 авто;

Buick Envision — 15 авто;

KIA EV5 — 9 авто;

BYD Sea Lion 05 — 8 авто;

BYD Song Plus — 7 авто.

Раніше ми повідомляли , що китайські автовиробники масово впроваджують ШІ-функції в авто, щоб вижити у ціновій війні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.