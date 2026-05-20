Які китайські автомобілі обирають українці — рейтинг

BYD Sea Lion 06
Попит на легкові автомобілі китайського виробництва в Україні залишається стабільним. Водночас структура ринку змінюється: електрокари поступово втрачають домінування, а частка гібридів і бензинових авто зростає.
Про це свідчать дані Укравтопрому.
У квітні українці переважно обирали нові авто з КНР, тоді як сегмент вживаних машин скоротився.

Скільки авто з Китаю придбали українці

Протягом квітня в Україні зареєстрували 1252 легкові автомобілі, ввезені з Китаю. Це на 0,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Із загальної кількості:
  • нових авто — 1076 одиниць (+4%);
  • вживаних авто — 176 одиниць (-21%).

Які авто з Китаю обирали найчастіше

Найбільша частка серед легковиків китайського походження припала на електромобілі — 46,1%, хоча рік тому їхня частка була значно вищою — 82%.
Далі за популярністю йдуть:
  • гібридні авто — 30%;
  • бензинові — 19,6%;
  • дизельні — 4,1%;
  • авто з ГБО — 0,2%.

Найпопулярніші моделі

Серед нових авто українці найчастіше обирали:
  • BYD Sea Lion 06 — 102 авто;
  • BYD Leopard 3 — 96 авто;
  • BYD Song L — 94 авто;
  • MG ZS — 52 авто;
  • CHERY Tiggo 4 — 51 авто.
У сегменті вживаних авто лідери такі:
  • BYD Song L — 22 авто;
  • Buick Envision — 15 авто;
  • KIA EV5 — 9 авто;
  • BYD Sea Lion 05 — 8 авто;
  • BYD Song Plus — 7 авто.
Раніше ми повідомляли, що китайські автовиробники масово впроваджують ШІ-функції в авто, щоб вижити у ціновій війні.
Світлана Вишковська
За матеріалами:
Finance.ua
