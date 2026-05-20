Які китайські автомобілі обирають українці — рейтинг
Скільки авто з Китаю придбали українці
- нових авто — 1076 одиниць (+4%);
- вживаних авто — 176 одиниць (-21%).
Які авто з Китаю обирали найчастіше
- гібридні авто — 30%;
- бензинові — 19,6%;
- дизельні — 4,1%;
- авто з ГБО — 0,2%.
Найпопулярніші моделі
- BYD Sea Lion 06 — 102 авто;
- BYD Leopard 3 — 96 авто;
- BYD Song L — 94 авто;
- MG ZS — 52 авто;
- CHERY Tiggo 4 — 51 авто.
- BYD Song L — 22 авто;
- Buick Envision — 15 авто;
- KIA EV5 — 9 авто;
- BYD Sea Lion 05 — 8 авто;
- BYD Song Plus — 7 авто.
