Китайські автовиробники масово впроваджують ШІ-функції в авто, щоб вижити у ціновій війні Сьогодні 02:23 — Технології&Авто

Понад 50 китайських брендів автомобілів впровадили ШІ від ByteDance на тлі цінової війни, Фото: Getty Images

Понад 50 автомобільних брендів у Китаї інтегрували ШІ-модель Doubao від ByteDance у 145 моделей і понад 7 млн авто, повідомила Volcano Engine на автошоу в Пекіні. Це відбувається на тлі затяжної цінової війни, яка змушує виробників зміщувати конкуренцію в бік технологій.

Про це пише CNBC.

Про систему Doubao від ByteDance

Конкуренція на найбільшому у світі авторинку за останні роки змінилася: від збільшення запасу ходу електромобілів і розвитку систем допомоги водію до активного впровадження внутрішніх ШІ-функцій.

Йдеться про голосових асистентів, інтеграцію зі смартфонами та сервіси, що дозволяють замовляти їжу, бронювати готелі чи купувати квитки безпосередньо з авто.

ШІ-модель Doubao від ByteDance стала наймасовішим рішенням: за даними консалтингової компанії Chozan, вона має понад 155 млн щотижневих користувачів.

Систему вже інтегрують не лише китайські виробники, а й іноземні бренди, зокрема нові моделі Mercedes-Benz, Audi та Volkswagen у співпраці з китайськими партнерами.

Паралельно Alibaba оголосила про інтеграцію своєї моделі Qwen у автомобілі BYD і спільні проєкти Volkswagen. Система працює на чипах Nvidia і здатна виконувати частину функцій навіть при слабкому інтернет-з'єднанні.

Попри технологічний ривок, ринок залишається під тиском. За словами топменеджерів галузі, надлишкові виробничі потужності означають, що цінова війна не завершиться найближчим часом. Це змушує компанії постійно додавати нові функції, хоча вони швидко стають стандартом і втрачають конкурентну перевагу.

За оцінками AlixPartners, більшість популярних моделей у сегменті від 100 000 юанів (близько $15 000) вже мають схожі функції допомоги водію та розважальні системи. У таких умовах виробники починають шукати диференціацію поза самим автомобілем — через екосистему сервісів і клієнтський досвід.

Аналітики очікують, що технологічні рішення з Китаю швидко стануть стандартом і на західних ринках, де подібні функції можуть з’явитися у масовому сегменті вже найближчими роками.

