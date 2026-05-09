Nissan відмовиться від планів виробництва електромобілів у США 09.05.2026, 00:19 — Технології&Авто

Японський автовиробник Nissan Motor Co. заявив, що відмовиться від свого плану виробництва електромобілів у Сполучених Штатах через зниження попиту.

Про це повідомляє Kyodo News.

При цьому представник компанії запевнив, що Nissan «залишається повністю відданим США як провідному ринку та фундаменту для стабільної прибутковості та сталого зростання».

Nissan пояснив постачальникам автозапчастин у США, що скасує запланований випуск електромобілів на заводі в Кантоні, штат Міссісіпі, і натомість збільшить там виробництво інших моделей.

Зазначається, що виробнича стратегія Nissan в Сполучених Штатах, яка була зосереджена на кількох моделях електромобілів, зайшла в «глухий кут» через затримки в розробці.

Компанія, яка планувала виробляти кілька моделей електромобілів на заводі, минулого року заявила, що відмовиться від виробництва компактного електромобіля.

На брифінгу щодо свого довгострокового бачення в квітні у Nissan розповіли, що займуть гнучкий підхід до інвестицій в електромобілі в Сполучених Штатах, уважно стежачи за тенденціями попиту та змінами в політиці.

Компанія планує скоротити свій асортимент, пропонуючи, зокрема, гібридні автомобілі, щоб підвищити конкурентоспроможність, що може вплинути на її виробничі плани.

Укрінформ

