Конкурент Tesla Model 3 від Nissan виходить на нові ринки 04.05.2026, 01:10 — Технології&Авто

Nissan розглядає можливість виведення на глобальні ринки нового електричного седана N7, який наразі продається в Китаї. Йдеться про модель Dongfeng Nissan, яку можуть адаптувати під правосторонній рух, що відкриє шлях до продажів на глобальному ринку.

Седан дебютував на китайському ринку наприкінці квітня. Модель створювали з прицілом на місцевих покупців, однак поєднання дизайну, технологій та швидкої зарядки зробило її потенційно привабливою і для експорту.

Nissan N7 позиціонують як конкурента Tesla Model 3, але за габаритами він більший. Довжина авто становить 4930 мм, ширина 1895 мм, висота 1487 мм, а колісна база сягає 2915 мм. Це більше, ніж у Model 3, що дозволяє пропонувати простір на рівень вище класу.

Інтер’єр виконаний у фірмовій концепції Cloud Comfort із використанням м’яких матеріалів, мікрофібри та Alcantara. Центральним елементом є 15,6-дюймовий сенсорний дисплей із роздільною здатністю 2.5K, доповнений цифровою панеллю приладів.

Електроседан оснащується одним електромотором у двох варіантах потужності — 160 або 200 кВт. Він працює з батареєю типу LFP, яка забезпечує запас ходу від 510 до 635 км за китайським циклом CLTC.

Однією з ключових особливостей моделі стала швидка зарядка. За заявою виробника, поповнення заряду з 30 до 80 відсотків займає лише 14 хвилин.

Автомобіль отримав сучасну електроніку, включаючи нову операційну систему Nissan і чип Qualcomm Snapdragon 8295P з інтеграцією штучного інтелекту. Також передбачений інтерфейс Nature Harmony, який взаємодіє з водієм через звук, візуальні ефекти та дотики.

Серед інших особливостей — система допомоги водієві, створена спільно з китайською компанією Momenta, а також можливість персоналізації задньої світлодіодної панелі з анімацією.

На китайському ринку попит на Nissan N7 вже високий, і покупцям доводиться чекати на свої авто. Модель привертає увагу поєднанням простору, ціни та сучасних технологій.

MMR

