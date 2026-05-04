Huawei готується до домінування на ринку ШІ-чипів Китаю у 2026 році

Huawei може стати лідером на внутрішньому ринку мікросхем
У 2026 році Huawei може стати лідером на внутрішньому ринку мікросхем для штучного інтелекту.
Про це повідомляє Financial Times.
Очікується, що виручка компанії в цьому сегменті сягне $12 млрд проти $7,5 млрд у 2025 році.

Нові розробки

Технологічні гіганти Китаю вже розмістили масштабні замовлення на нові процесори Ascend 950PR, а в IV кварталі 2026 року очікується реліз оновленої версії 950DT.
Стрімке зростання попиту зумовлене регуляторними бар’єрами для американської Nvidia.
Попри наявність експортних ліцензій США, постачання передових чипів H200 до Китаю заблоковано через митні суперечки та вимоги Вашингтона щодо контролю за використанням продукції. Водночас китайська влада прямо рекомендує місцевим компаніям переходити на вітчизняні аналоги.

Стратегія зростання

Huawei агресивно нарощує виробничі потужності, щоб заповнити дефіцит високопродуктивних рішень.
Якщо темпи випуску продукції перевищать прогнози, ринкова частка компанії та її прибутки зростуть ще суттєвіше, що остаточно закріпить за нею статус головного конкурента Nvidia всередині країни.
За матеріалами:
Mind
