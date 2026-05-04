Porsche назавжди зупинить виробництво найдешевшої моделі

Porsche Macan

Кросовер Porsche Macan з ДВЗ — найдешевша модель компанії та справжній бестселер бренду. Але виробник уже прийняв рішення назавжди припинити виробництво цього автомобіля.

Про це розповідає Motor1.

Що наразі відомо

Німецький конвеєр Porsche Macan зупинять влітку 2026 року. До того часу компанія намагатиметься накопичити запас машин, щоб продовжити їхню реалізацію у 2027 році. Новий Porsche Macan уже вийшов на ринок, але тепер це електромобіль.

У компанії відреагували на уповільнення попиту на ринку престижних EV і зрозуміли, що кросоверу Macan все ж таки потрібен більш звичний наступник для покупців, які надають перевагу ДВЗ.

Над новою моделлю вже активно працюють. Відомо, що новий Porsche не називатиметься Macan і отримає інше ім’я. Поки що проект відомий під внутрішньою назвою Porsche M 1 . За основу обрали новий кросовер Audi Q5. Тестові прототипи вже вирушили на дороги.

Минулий бензиновий Porsche Macan теж базувався на Q5. Очікується, що новий кросовер Porsche отримає V6 і плагін-гібридну силову установку, а в базовому виконанні навіть з’явиться 4-циліндровий двигун.

