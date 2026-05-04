Porsche назавжди зупинить виробництво найдешевшої моделі

Німецький конвеєр Porsche Macan зупинять влітку 2026 року. До того часу компанія намагатиметься накопичити запас машин, щоб продовжити їхню реалізацію у 2027 році. Новий Porsche Macan уже вийшов на ринок, але тепер це електромобіль.
У компанії відреагували на уповільнення попиту на ринку престижних EV і зрозуміли, що кросоверу Macan все ж таки потрібен більш звичний наступник для покупців, які надають перевагу ДВЗ.
Над новою моделлю вже активно працюють. Відомо, що новий Porsche не називатиметься Macan і отримає інше ім’я. Поки що проект відомий під внутрішньою назвою Porsche M1. За основу обрали новий кросовер Audi Q5. Тестові прототипи вже вирушили на дороги.