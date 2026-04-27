Porsche повністю виходить із Bugatti та Rimac за понад 1 млрд євро Сьогодні 06:11 — Фондовий ринок

Porsche хоче зосередитися на своєму основному бізнесі

Німецька автомобільна компанія Porsche оголосила про продаж своєї частки в Bugatti міжнародному консорціуму під керівництвом інвестиційної фірми HOF Capital.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

З 2021 року Bugatti працює як спільне підприємство, де Porsche володіє 45% акцій, а хорватська Rimac Group — 55%. За умовами угоди, німецький автовиробник продасть усі свої акції в Bugatti Rimac і 20,6% у Rimac Group.

Porsche повідомила, що хоче зосередитися на своєму основному бізнесі.

«Створивши спільне підприємство Bugatti Rimac разом із Rimac Group, ми успішно заклали підґрунтя для майбутнього Bugatti. Як інвестор на ранній стадії розвитку Rimac Group, Porsche також зробила вагомий внесок у перетворення Rimac Technology на сформовану автомобільну технологічну компанію найвищого рівня. Тепер, продавши свою частку, ми демонструємо, що зосереджуємо діяльність Porsche на ключовому бізнесі», — сказав Міхаель Ляйтерс, генеральний директор Porsche AG.

Деталі угоди

Хоча офіційні фінансові умови конфіденційні, раніше агентство Bloomberg повідомляло, що вартість угоди може становити понад 1 млрд євро.

Угоду планують закрити до кінця 2026 року після отримання дозволів від регуляторних органів.

Консорціум покупців очолює нью-йоркська компанія HOF Capital, але найбільшим інвестором буде BlueFive Capital з Абу-Дабі.

BlueFive — це приватна інвестиційна компанія, яку очолює колишній топменеджер Investcorp Хазем Бен-Гасем. HOF Capital була співзаснована Онсі Савірісом — сином мільярдера Нагіба Савіріса й онуком покійного єгипетського будівельного магната, який також носив ім’я Онсі Савіріс.

Мате Рімац залишиться генеральним директором Bugatti Rimac.

