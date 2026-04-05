0 800 307 555
укр
Porsche оголосила про розробку нової версії Cayenne з двигуном внутрішнього згоряння

Технології&Авто
854
Компанія Porsche підтвердила, що працює над новим поколінням бензинового Cayenne, попри появу повністю електричної версії моделі.
Про це повідомляє Аutoblog.
Наразі виробник продовжує продавати Cayenne третього покоління з двигуном внутрішнього згоряння, який дебютував у 2017 році як модель 2019 року. У 2024 році авто отримало оновлення, однак його вік уже відчутний.
Водночас електрична версія не є технічно пов’язаною з бензиновою, окрім назви, що дозволяє бренду зберігати баланс між новими технологіями та попитом клієнтів.
Як зазначив керівник проєкту Cayenne Ральф Келлер, компанія не планує відмовлятися від традиційних двигунів.
«Ми плануємо зберігати двигуни внутрішнього згоряння та гібриди ще протягом наступного десятиліття», — повідомив Келлер.
Він також додав, що при розробці нової моделі можуть бути використані платформи MLB-Evo та PPC: «Ми можемо використовувати платформу MLB-Evo, і можемо використовувати платформу PPC. Завжди було успішно ділитися цими рішеннями».
Очікується, що нове покоління бензинового Cayenne з’явиться у 2028−2029 роках.
Крім того, Porsche посилює співпрацю з Audi. Зокрема, наступне покоління Macan базуватиметься на Audi Q5, а майбутній трирядний кросовер бренду буде пов’язаний із новим Audi Q9. Імовірно, новий Cayenne також матиме більше спільних технічних рішень із моделями Audi.
Варто зазначити, що нинішній Cayenne вже використовує спільну платформу MLB-Evo з Audi Q7, однак у наступному поколінні ця інтеграція може стати ще глибшою.
За матеріалами:
УНН
Авто
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems