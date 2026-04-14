Microsoft видаляє гарячі клавіші Copilot у Windows 11 Сьогодні 02:35 — Технології&Авто

Замість гарячих клавіш у програмі з’явилася окрема піктограма для роботи з текстом

У межах масштабного оновлення Windows 11 компанія Microsoft почала видаляти комбінації клавіш Copilot із вбудованих застосунків. Ці зміни вже помітні в останній версії «Блокноту» для учасників програми Windows Insider.

Оновлення «Блокноту»

Останнє оновлення «Блокноту» у рамках програми Windows Insider вже не містить клавіші Copilot, яку замінила окрема піктограма для письмових інструментів. Вона допомагає користувачам краще розуміти набір доступних функцій.

Якщо натиснути на кнопку, відображуватиметься перелік доступних функцій, включно з переписуванням, підсумовуванням, зміною тону та іншими.

Latest Notepad app update for Insiders (11.2512.28.0) removes Copilot branding from the write/rewrite/summarize tools. They're now simply called "Writing Tools" and the icon is now a sparkly pen. pic.twitter.com/kD0Dw9GdvB — phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) April 9, 2026

Нове у системних налаштуваннях

У розділі «Налаштування» Microsoft перейменувала «Функції ШІ» у «Розширені функції». Перемикач у цьому розділі дозволяє відключити функції ШІ за бажання.

Microsoft поки не анонсувала оновлення, однак, ймовірно, воно вийде найближчим часом у попередніх збірках Windows Insider, які зазвичай випускаються щоп’ятниці. Однак за бажання отримати оновлену версію «Блокнот» можна вже зараз.

