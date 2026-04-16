Велика Британія вимагає, щоб Instagram та TikTok видалили «нескінченні» стрічки 16.04.2026, 00:37 — Технології&Авто

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що платформи соціальних мереж мають вжити заходів, аби обмежити молодих користувачів від бездумного переглядання відео. Йдеться зокрема про Instagram та TikTok, які просувають свої «нескінченні» стрічки.

Про це пише Reuters.

Велика Британія, як і інші країни, розглядає можливість обмеження доступу дітей до соцмереж різними способами: включно з комендантською годиною та лімітами на користування застосунками, аби побачити, як це вплине на їхнє життя, навчання та режим сну.

«Ми проводимо консультації щодо того, чи потрібно обмежити використання соцмереж для осіб віком до 16 років, — заявив Стармер. — Однак я вважаю, що не менш важливими й проблематичними є самі „механізми скролінгу“, що викликають залежність. Від них потрібно позбутися».

Стармер каже, що компанії соціальних мереж розробили алгоритми, спрямовані на заохочення залежності, а батьки юних користувачів попросили уряд втрутитися.

Досвід Австралії

Нагадаємо, що в грудні Австралія стала першою у світі країною, яка заборонила соцмережі для дітей віком до 16 років, згодом Греція та Індонезія запровадили аналогічні заходи. Щоправда, перші опитування показали, що понад 61% дітей з Австралії, досі користуються соцмережами — в тому числі за допомогою VPN та інструментів, що обманюють системи перевірки віку.

Уряд Великої Британії заявив, що понад 45 000 людей взяли участь в опитуванні щодо безпеки дітей в інтернеті. Консультації триватимуть до 26 травня.

«Ми хочемо почути думки батьків, які стурбовані тим, скільки часу їхні діти проводять в інтернеті та що вони переглядають, — заявила міністерка технологій Ліз Кендалл. — Ми хочемо почути думки підлітків, які краще за будь-кого знають, як це — рости в епоху соціальних мереж. І ми хочемо почути думки сімей щодо комендантської години, чатботів зі штучним інтелектом та функцій, що викликають залежність».

