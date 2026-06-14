Apple запускає стримінгову модель пакетних підписок в App Store Сьогодні 06:17 — Технології&Авто

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Apple дозволить різним розробникам об’єднувати підписки в спільні пакети в App Store. Це дозволить користувачам отримувати доступ до кількох застосунків за зниженою ціною порівняно з окремим оформленням кожної підписки.

Про це пише TechCrunch.

Як працюватиме функція

Досі функція App Bundles дозволяла розробникам продавати в одному пакеті лише власні застосунки.

Тепер Apple дасть змогу різним розробникам співпрацювати і створювати спільні пакети підписок, які коштуватимуть дешевше, ніж окреме оформлення кожної підписки.

У компанії заявили, що це допоможе користувачам отримувати «більше за менші гроші», а розробникам — розширювати аудиторію та підвищувати цінність своїх сервісів.

За задумом Apple, новий формат може бути корисним для розробників із суміжною аудиторією, які не конкурують напряму.

Наприклад, один пакет може поєднувати застосунок для зйомки фото, інструменти для редагування фото та відео й сервіс для публікації контенту в соціальних мережах.

Аналогічно можуть формуватися набори застосунків для продуктивності, які об’єднують сервіси управління завданнями, календарі та інші робочі інструменти.

Apple також дозволить створювати так звані Suites — пакети підписок, які не продаватимуться окремо. Користувачі зможуть оформити доступ лише до всього набору сервісів.

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