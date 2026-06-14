OnePlus представила нові смартфони серії Turbo 6X (фото) Сьогодні 07:13 — Технології&Авто

OnePlus представила Turbo 6X і 6X Pro

OnePlus представила новий смартфон Turbo 6X — найдоступнішу модель у лінійці Turbo. Новинка багато в чому повторює характеристики OnePlus Nord CE6 Lite, однак отримала кілька важливих відмінностей, включно з підтримкою NFC та батареєю великої місткості. Також виробник випустив покращену модель OnePlus Turbo 6X Pro, яка отримала ще більшу батарею.

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Характеристики OnePlus Turbo 6X

Смартфон OnePlus Turbo 6X оснащений 6,72-дюймовим LCD-дисплеєм з роздільною здатністю 2400×1080 пікселів.

Однією з головних особливостей екрана стала частота оновлення 144 Гц (замість 120 Гц, притаманних більшості сучасних моделей), що забезпечує плавніше відображення інтерфейсу та ігор.

Заявлена пікова яскравість до 1000 ніт і підтримка технології DC Dimming для зменшення мерехтіння підсвічування.

Новинка містить процесор MediaTek Dimensity 7360 Super з GPU Mali-G615, виготовлений за 4-нм техпроцесом. На вибір користувачів пропонуються конфігурації з 8 ГБ або 12 ГБ оперативної пам’яті та вбудованим сховищем місткістю 128 ГБ або 256 ГБ.

Камера на задній панелі подвійна, хоча на вигляд має три об’єктиви. Головний 50-мегапіксельний модуль має еквівалентну фокусну відстань 27 мм та підтримує 10-кратне цифрове збільшення. Також доступний допоміжний 2-мегапіксельний монохромний модуль.

Основна камера підтримує запис відео у форматі 4K зі швидкістю 30 кадрів за секунду. Для селфі та відеодзвінків передбачена фронтальна камера на 8 МП, яка записує відео у форматі Full HD 1080p при 30 кадрах за секунду.

Представлений пристрій отримав батарею місткістю 7000 мА·год. Смартфон підтримує швидке заряджання потужністю 45 Вт.

Серед інших характеристик виробник зазначає підтримку мереж 5G, Wi-Fi 5, NFC, стереодинаміки та захист корпусу від пилу й бризок води за стандартом IP64.

Варто зазначити, що модуль NFC присутній у Turbo 6X, тоді як OnePlus Nord CE6 Lite такої можливості не має. OnePlus Turbo 6X отримав корпус товщиною 8,55 мм і важить близько 208 г.

Смартфон доступний у чорному, білому та зеленому кольорах. Новинка працює під управлінням оболонки ColorOS 16 на базі Android 16.

Характеристики OnePlus Turbo 6X Pro

Разом із базовою моделлю компанія також представила OnePlus Turbo 6X Pro, який отримав ще більшу батарею та AMOLED-дисплей.

Смартфон оснащений плоским 6,78-дюймовим екраном з роздільною здатністю 2772×1272 пікселі. Дисплей підтримує частоту оновлення 144 Гц, а його пікова яскравість сягає 1400 ніт.

В цьому випадку використовується процесор MediaTek Dimensity 7400 Super з графічним прискорювачем Mali-G615, виготовлений за 4-нм техпроцесом. Конфігурації пам’яті — такі самі, як і у базової моделі.

Камера на задній панелі також має 50-мегапіксельний головний модуль. Проте цього разу він доповнений оптичною системою стабілізації зображення. Замість монохромного модуля використовується 8-мегапіксельний надширококутний модуль. Фронтальна камера отримала сенсор на 16 МП.

У випадку OnePlus Turbo 6X Pro місткість акумулятора становить 8000 мА·год. Для порівняння, навіть флагманський OnePlus 15R оснащений батареєю на 7400 мА·год. Смартфон підтримує швидку зарядку потужністю 80 Вт через порт USB Type-C.

Серед бездротових можливостей заявлені Bluetooth 5.4, Wi-Fi 5 (802.11ac), 5G і NFC. Товщина корпусу становить 8,8 мм, а вага — 213 грамів. Пристрій доступний у помаранчевому та чорному кольорах.

Ціна

OnePlus пропонує Turbo 6X у трьох конфігураціях пам’яті:

8 ГБ + 128 ГБ — 1899 юанів (близько $280);

8 ГБ + 256 ГБ — 1999 юанів (близько $295);

12 ГБ + 256 ГБ — 2299 юанів (близько $339).

Ціна OnePlus Turbo 6X Pro, залежно від конфігурації, становить:

8 ГБ + 128 ГБ — 1999 юанів (близько $295);

8 ГБ + 256 ГБ — 2099 юанів (близько $309);

12 ГБ + 256 ГБ — 2399 юанів (близько $354).

Спеціальні стартові знижки діятимуть у Китаї з 10 по 30 червня, а офіційні продажі розпочнуться 15 червня.

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