США обмежили доступ до моделей Anthropic через підозри щодо Китаю — Semafor Сьогодні 23:31 — Технології&Авто

Минулого тижня Anthropic вимкнула моделі Claude Mythos 5 та Claude Fable 5

Рішення адміністрації президента США Дональда Трампа обмежити доступ до найпотужніших моделей Anthropic могло бути пов’язане не лише з побоюваннями щодо кібербезпеки, а й із підозрами, що доступ до однієї з них отримала пов’язана з Китаєм група.

Про це з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією, повідомляє Semafor.

Білий дім занепокоєний можливим доступом Китаю до моделі Anthropic

За даними видання, Білий дім частково мотивував запровадження експортних обмежень побоюваннями щодо моделі Claude Mythos 5. Американська влада отримала інформацію про можливий доступ до неї структури, пов’язаної з Китаєм.

Водночас наразі невідомо, про яку саме організацію йдеться, яким чином вона нібито отримала доступ до моделі та як про це дізнався уряд США.

Якщо інформація про доступ підтвердиться, американська влада побоюється, що Китай міг би використати модель для власних потреб або спробувати відтворити її можливості через метод дистиляції — процес навчання нової моделі на відповідях потужнішої системи.

Anthropic була змушена відключити нові моделі

Нагадаємо, минулого тижня Anthropic вимкнула моделі Claude Mythos 5 та Claude Fable 5 після того, як отримала розпорядження уряду США обмежити доступ до них виключно для американських громадян. Через неможливість оперативно виконати такі вимоги компанія повністю прибрала обидві моделі з доступу для всіх користувачів.

Додаткові подробиці щодо причин рішення розкрив радник президента США з питань штучного інтелекту Девід Сакс. За його словами, адміністрація отримала повідомлення про можливість обійти захисні механізми Fable 5. Він стверджує, що уряд звернувся до Anthropic із цією інформацією, однак компанія нібито не вважала проблему достатньо серйозною для термінового усунення.

В Anthropic заперечують таку інтерпретацію подій. Представник компанії заявив, що під час обговорення експортних обмежень Білий дім не порушував тему можливого китайського доступу до Mythos. Також компанія наголосила, що її сервіси офіційно недоступні на території Китаю.

Про проблему з моделями Anthropic уряд США також могли повідомити представники Amazon. Джерела видання стверджують, що генеральний директор компанії Енді Джессі контактував із представниками адміністрації з цього питання. В Amazon підтвердили, що інколи консультують уряд із питань потенційних ризиків безпеки, але не розкривають деталі таких обговорень.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.