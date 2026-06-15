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Audi Q7 отримав революційні покажчики поворотів (фото)

Технології&Авто
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Audi Q7 отримав революційні покажчики поворотів (фото)
Audi Q7 отримав революційні покажчики поворотів (фото)
Audi розкрила нові подробиці про третє покоління Q7, яке отримає вдосконалену світлотехніку з функціями, яких раніше не було на серійних автомобілях. Однією з головних новинок стали покажчики повороту, що проєктують світлові стрілки безпосередньо на дорожнє покриття.
Система працює вночі разом зі звичайними динамічними покажчиками повороту. Щойно водій активує сигнал повороту, вбудовані в передні фари проєктори виводять на дорогу стилізовані стрілки. В Audi вважають, що така технологія допоможе краще інформувати інших учасників руху та знизити ризик зіткнення з автомобілями, велосипедистами або пішоходами.
Не менш цікаві рішення застосовані й у задній частині автомобіля. Нові OLED-ліхтарі також підтримують функцію додаткової світлової індикації, яка полегшує розпізнавання намірів водія для транспорту позаду. Крім того, задні ліхтарі можуть відображати попереджувальні символи, які сигналізують про небезпеку попереду.
Світлотехніка нового Q7 отримала й інші можливості. Фари здатні підсвічувати пішоходів на узбіччі, а при виявленні слизької дороги проєктувати на покриття символ крижинки як попередження для водія. Також система автоматично адаптується до навколишнього трафіку під час зміни смуги руху та допомагає орієнтуватися в зонах дорожніх робіт.
Додатково Audi інтегрувала в задню частину автомобіля світлову смугу, відбиття якої на склі дверей багажника фактично працює як ще один стоп-сигнал. Водночас компанія визнає, що складність сучасних світлових систем постійно зростає, а їх ремонт у разі пошкодження навряд чи буде дешевим.
За матеріалами:
mmr.ua
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