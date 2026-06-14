Рейтинг найкращих смартфонів 2026 року (фото)

У 2026 році ринок смартфонів став ще більш конкурентним: немає єдиного універсального лідера — різні моделі виграють у різних категоріях. Тому вибір залежить насамперед від того, що для користувача найважливіше.
Редакція Tech Advisor протестувала десятки моделей Apple, Samsung та інших брендів, оцінюючи їх у реальних умовах: від ігрових навантажень до автономності та якості камер. На основі цих тестів складено рейтинг найкращих смартфонів 2026 року.
10 головних смартфонів 2026 року
Google Pixel 10 Pro XL — найкращий смартфон 2026 року
Він вирізняється преміальним дизайном, найкращим екраном у галузі, «розумною» камерою та тривалою програмною підтримкою. Серед мінусів — великі розміри та висока ціна.
Oppo Find X9 Pro — найкращий камерофон
Флагман з Китаю отримав один із найпросунутіших камерних модулів на ринку, величезний акумулятор і якісний дисплей. Але ціна залишається високою, а термін оновлень коротший, ніж у конкурентів.
Galaxy S26 Ultra — найкращий софт
Флагман від Samsung вирізняється програмними можливостями, вбудованими AI-функціями та додатковими інструментами безпеки. А оновлення Android він отримуватиме аж до 2033 року.
Найкращий iPhone — iPhone 17
Базовий iPhone нарешті отримав екран із частотою 120 Гц, збільшений обсяг пам’яті та автономність Pro-моделей. Однак частина ШІ-функцій поки що працює нестабільно, а камера майже не змінилася.
OnePlus 15 — найкращий за продуктивністю
OnePlus 15 робить ставку на максимальну швидкість роботи, відмінну автономність і надшвидку зарядку. Мінус — камери поступаються флагманам конкурентів.
Xiaomi 17 Ultra — альтернатива iPhone та Samsung
Смартфон робить ставку на просунуту систему камер з акцентом на нічну зйомку та портрети, а також флагманську продуктивність. Однак ціна може відлякати.
Galaxy S25 FE — найкращий телефон середнього класу
Смартфон отримав якісний AMOLED-екран, хорошу автономність і фірмові AI-функції Samsung, але за камерою та продуктивністю поступається повноцінним флагманам серії S25.
iPhone 17 Pro Max — найкращий преміальний iPhone
Він оснащений великим дисплеєм з високою яскравістю, топовим процесором Apple та вдосконаленою системою камер з акцентом на відео. Головні мінуси — висока ціна та великі габарити пристрою.
Xiaomi 17 — найкращий компактний флагман
Пристрій пропонує один з найкращих акумуляторів у класі та дуже яскравий, але при цьому компактний 6,3-дюймовий екран. Хоча програмна оболонка залишається спірною для частини користувачів.
CMF Phone 2 Pro — найкращий бюджетний телефон
Модель вирізняється незвичайним дизайном із розбірним корпусом, базовим, але стабільним набором функцій і достатньою продуктивністю. За ціною $200 як таких мінусів у нього немає.