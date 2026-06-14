Рейтинг найкращих смартфонів 2026 року (фото) Сьогодні 23:18 — Технології&Авто

CMF Phone 2 Pro – найкращий бюджетний телефон

У 2026 році ринок смартфонів став ще більш конкурентним: немає єдиного універсального лідера — різні моделі виграють у різних категоріях. Тому вибір залежить насамперед від того, що для користувача найважливіше.

Редакція Tech Advisor протестувала десятки моделей Apple, Samsung та інших брендів, оцінюючи їх у реальних умовах: від ігрових навантажень до автономності та якості камер. На основі цих тестів складено рейтинг найкращих смартфонів 2026 року.

10 головних смартфонів 2026 року

Google Pixel 10 Pro XL — найкращий смартфон 2026 року

Він вирізняється преміальним дизайном, найкращим екраном у галузі, «розумною» камерою та тривалою програмною підтримкою. Серед мінусів — великі розміри та висока ціна.

Google Pixel 10 Pro XL

Oppo Find X9 Pro — найкращий камерофон

Флагман з Китаю отримав один із найпросунутіших камерних модулів на ринку, величезний акумулятор і якісний дисплей. Але ціна залишається високою, а термін оновлень коротший, ніж у конкурентів.

Oppo Find X9 Pro

Galaxy S26 Ultra — найкращий софт

Флагман від Samsung вирізняється програмними можливостями, вбудованими AI-функціями та додатковими інструментами безпеки. А оновлення Android він отримуватиме аж до 2033 року.

Galaxy S26 Ultra

Найкращий iPhone — iPhone 17

Базовий iPhone нарешті отримав екран із частотою 120 Гц, збільшений обсяг пам’яті та автономність Pro-моделей. Однак частина ШІ-функцій поки що працює нестабільно, а камера майже не змінилася.

iPhone 17

OnePlus 15 — найкращий за продуктивністю

OnePlus 15 робить ставку на максимальну швидкість роботи, відмінну автономність і надшвидку зарядку. Мінус — камери поступаються флагманам конкурентів.

OnePlus 15

Xiaomi 17 Ultra — альтернатива iPhone та Samsung

Смартфон робить ставку на просунуту систему камер з акцентом на нічну зйомку та портрети, а також флагманську продуктивність. Однак ціна може відлякати.

Xiaomi 17 Ultra

Galaxy S25 FE — найкращий телефон середнього класу

Смартфон отримав якісний AMOLED-екран, хорошу автономність і фірмові AI-функції Samsung, але за камерою та продуктивністю поступається повноцінним флагманам серії S25.

Galaxy S25 FE

iPhone 17 Pro Max — найкращий преміальний iPhone

Він оснащений великим дисплеєм з високою яскравістю, топовим процесором Apple та вдосконаленою системою камер з акцентом на відео. Головні мінуси — висока ціна та великі габарити пристрою.

iPhone 17 Pro Max

Xiaomi 17 — найкращий компактний флагман

Пристрій пропонує один з найкращих акумуляторів у класі та дуже яскравий, але при цьому компактний 6,3-дюймовий екран. Хоча програмна оболонка залишається спірною для частини користувачів.

Xiaomi 17

CMF Phone 2 Pro — найкращий бюджетний телефон

Модель вирізняється незвичайним дизайном із розбірним корпусом, базовим, але стабільним набором функцій і достатньою продуктивністю. За ціною $200 як таких мінусів у нього немає.

CMF Phone 2 Pro

УНІАН За матеріалами:

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