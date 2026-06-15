Xbox готує скорочення працівників та перегляд стратегії через падіння доходів
Ігровий підрозділ Microsoft Xbox планує скорочення персоналу вже в липні. Нова CEO Xbox Аша Шарма також має намір урізати бюджети на маркетинг і переглянути стратегію розвитку бізнесу.
Про це повідомляє Bloomberg.
Видання пише, що таким способом компанія намагається подолати проблеми, які накопичилися за останні роки. Попри багатомільярдні інвестиції в ігри, платформу та обладнання, доходи Xbox знижуються, а продажі консолей і темпи зростання сервісу Game Pass сповільнилися.
Що відомо про звільнення в Xbox
За даними Bloomberg, скорочення можуть розпочатися після завершення фінансового року Microsoft 30 червня. Точна кількість працівників, яких торкнуться зміни, наразі невідома.
Водночас компанія планує суттєво скоротити витрати на маркетинг та окремі напрямки діяльності.
Нова керівниця Xbox Аша Шарма, яка очолила підрозділ у лютому, заявила працівникам, що бізнес перебуває «не в найкращому стані» та потребує перезавантаження.
За її словами, за останні п’ять років Xbox інвестував понад $20 млрд у контент, платформу та субсидування виробництва консолей, однак річний дохід компанії за цей час скоротився майже на $500 млн.
Серед інших проблем Xbox називають падіння продажів консолей, нестачу великих ігрових хітів і стагнацію підписного сервісу Game Pass.
Упродовж останніх двох років компанія вже закривала студії, скасовувала проєкти та підвищувала ціни на свої продукти.
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