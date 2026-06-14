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BYD інвестує €2 млрд в інфраструктуру «блискавичної зарядки» в Європі

Технології&Авто
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BYD
BYD
Китайська компанія BYD протягом наступних кількох років інвестує €2 мільярди у розвиток європейської інфраструктури, необхідної для впровадження технології «блискавичної зарядки» для всіх своїх основних моделей електромобілів.
Про це повідомляє Financial Times.

Скільки зарядних станцій планує встановити BYD

Компанія планує розгорнути 20 тисяч зарядних пристроїв у Китаї до кінця 2026 року та 3000 в Європі до 2027 року, з яких 600 припадатиме на Велику Британію. Повноцінна зарядка буде сумісна з електромобілями, що використовують акумулятори BYD останнього покоління.
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Міжнародна керівниця китайської групи BYD Стелла Лі зазначає, що це «великі гроші», а кожна станція коштуватиме близько €580 тисяч.
Щоб успішно розгорнути мережу швидких зарядних станцій по всій Європі, що, як розраховує автовиробник, забезпечить йому перевагу над конкурентами, «потрібно побудувати дуже потужну інфраструктурну мережу».

Чим особлива нова технологія зарядки

Завдяки цим зарядним станціям нова BYD Z9GT, яка належить бренду Denza та коштує від €115 тисяч, може зарядитися до 70% за 5 хвилин. Для повної зарядки потрібно буде 12 хвилин навіть за температури −30 °C.
Майбутні моделі Denza підтримуватимуть швидку зарядку, але Лі хоче впровадити технологію й на електромобілі нижчого класу.
Лі зазначила, що впровадження швидкої зарядки зніме останній бар’єр для покупців, які розглядають перехід на електромобілі. Водночас для інших споживачів розширення мережі не матиме негативного впливу.
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Зарядні пристрої працюватимуть від акумуляторів, які заряджатимуться вночі за нижчими тарифами, не створюючи додаткового навантаження на електромережу.
Попри позитивні фактори для власників електромобілів BYD, одним із найбільших викликів для побудови необхідної інфраструктури може стати отримання дозволів від місцевої влади.
«Проблема не в організації. Проблема в тому, наскільки швидко уряди можуть надати дозвіл. Ми можемо розгорнути роботу дуже швидко», — сказав Боно Ге, керівник британського підрозділу BYD.
За матеріалами:
mezha.media
ЕлектромобіліBYD
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