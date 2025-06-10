Microsoft представила портативну ігрову консоль ROG Xbox Ally — Finance.ua
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Microsoft представила портативну ігрову консоль ROG Xbox Ally

Технології&Авто
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Microsoft разом з ASUS офіційно анонсували нову портативну ігрову консоль ROG Xbox Ally. Пристрій працює на адаптованій версії Windows 11, оптимізованій для сенсорного та геймпадного управління. Консоль буде доступна у двох версіях: базовій Xbox Ally та флагманській Xbox Ally X.
Базова модель Xbox Ally оснащена процесором AMD Ryzen Z2 A, 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та накопичувачем SSD M.2 на 512 ГБ. Пристрій підтримує технології зв’язку Wi-Fi 6E (2×2) та Bluetooth 5.4, а також має 2 порти USB 3.2 Gen 2 Type-C, зчитувач карт microSD UHS-II та комбінований аудіороз’єм 3,5 мм. Вбудований акумулятор отримав ємність 60 Вт•год.
Microsoft представила портативну ігрову консоль ROG Xbox Ally
Дорожча версія Xbox Ally X отримала потужніший чип AMD Ryzen AI Z2 Extreme з вбудованим нейронним процесором, 24 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та накопичувач SSD M.2 на 1 ТБ. Консоль також підтримує Wi-Fi 6E (2×2) та Bluetooth 5.4, має один порт USB4 Type-C, один порт USB 3.2 Gen 2 Type-C, зчитувач карт microSD UHS-II та комбінований аудіороз’єм 3,5 мм. Акумулятор в цій моделі вже має ємність 80 Вт•год.
Microsoft представила портативну ігрову консоль ROG Xbox Ally
Обидві моделі мають 7-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 1080p, яскравістю 500 ніт, частотою 120 Гц та підтримкою технології AMD FreeSync Premium. Окрім цього екрани захищені склом Corning Gorilla Glass Victus+.
Microsoft представила портативну ігрову консоль ROG Xbox Ally
В цих консолях Microsoft оптимізувала Windows 11 для портативного геймінгу, прибираючи зайві фонові процеси та елементи, що можуть впливати на продуктивність. Компанія також оновила Xbox App, перетворивши його на повноцінний лаунчер, що об’єднує бібліотеки Steam, Epic Games та інші платформи.
Microsoft поки не розкриває ціни на консолі Xbox Ally, однак повідомляється, що вони надійдуть у продаж до різдвяних свят 2025 року.
За матеріалами:
mezha.media
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