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Дослідники створили тканину, яка збирає вологу з повітря та перетворює її на питну воду

Технології&Авто
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Дослідники з Техаського університету створили спеціальну тканину, яка може збирати вологу з повітря та перетворювати її на питну воду. Як пише Engadget, з цієї тканини пошили куртку, яка надаватиме доступ до води будь-де.
«Ми хотіли переосмислити форму цієї технології. Якщо сама тканина може збирати воду з повітря, це відкриває новий напрямок для особистого та портативного доступу до води», — сказав Гуйхуа Юй з Техаського університету в Остіні, один із авторів останнього дослідження.
Допоки вже є куртки, які можуть поглинати воду, дослідники вирішили піти далі та збирати її у спеціальні зйомні контейнери.
«Саме така транспортна конструкція дозволяє матеріалу працювати не лише в невеликому лабораторному тесті, а й у носимому пристрої», — зазначає співавтор Кіт Джонстон, також з Техаського університету в Остіні.
Зібрану у контейнери вологу після цього поміщають у складний колектор та нагрівають, щоб перетворити її на питну воду. Залежно від рівня вологи протягом дня тестування вдавалося зібрати від 400 до 900 мілілітрів питної води.
Наразі тканину використали для куртки, проте дослідники кажуть, що її можна буде використати й для інших предметів, наприклад, рюкзака або намета.
Ця технологія може знайти застосування для медичних груп реагування або під час надзвичайних ситуацій, особливо у віддалених місцях. З комерційного боку, вона також може стати досить корисним спорядженням для походів та екстремальних видів спорту.
За матеріалами:
Економічна Правда
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