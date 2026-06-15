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OpenAI розглядає суттєве зниження цін через конкуренцію з Anthropic

Технології&Авто
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OpenAI шукає способи зробити свої продукти привабливішими для бізнесу
OpenAI шукає способи зробити свої продукти привабливішими для бізнесу
OpenAI може піти на значне зниження цін на свої ШІ-сервіси в межах підготовки до можливої цінової війни з Anthropic.
Як повідомляє The Wall Street Journal, компанія розглядає цей крок на тлі зростаючого невдоволення клієнтів вартістю використання великих мовних моделей.

З чим пов’язане таке рішення

За даними видання, OpenAI аналізує можливість відчутного здешевлення токенів — одиниць, за якими розраховується вартість роботи моделей штучного інтелекту. Рішення пов’язане як зі зростанням конкуренції на ринку, так і зі скаргами компаній на високі витрати при впровадженні ШІ-рішень.
Джерела WSJ стверджують, що OpenAI очікує аналогічних дій від Anthropic та готується до боротьби за користувачів і корпоративних клієнтів. Останніми місяцями конкуренція між компаніями помітно загострилася, особливо після успіху Claude Code серед розробників програмного забезпечення.
Питання вартості використання штучного інтелекту дедалі частіше стає предметом дискусій серед клієнтів галузі. Великі мовні моделі потребують значних обчислювальних ресурсів, а витрати на їх використання можуть швидко зростати в разі масштабування сервісів.
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Через це керівництво OpenAI шукає способи зробити свої продукти привабливішими для бізнесу без втрати конкурентоспроможності. За інформацією WSJ, потенційне зниження цін може стати одним із наймасштабніших кроків компанії від початку буму генеративного ШІ.
Ситуація також привертає увагу інвесторів, оскільки OpenAI та Anthropic розглядаються як одні з головних претендентів на майбутній вихід на біржу. Видання зазначає, що боротьба за користувачів може стати одним із ключових факторів розвитку ринку ШІ протягом найближчих років.
За матеріалами:
mezha.media
AnthropicШІЧат бот
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