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ШІ нового рівня: Anthropic відкрила доступ до моделі Fable 5 на базі Mythos

Технології&Авто
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Вартість використання Fable 5 та Mythos 5 вдвічі дорожча за Claude Opus 4.8.
Вартість використання Fable 5 та Mythos 5 вдвічі дорожча за Claude Opus 4.8.
Anthropic представила Claude Fable 5 — першу публічно доступну версію своєї моделі Mythos. Компанія стверджує, що новинка перевершує попередні моделі у програмуванні, роботі з документами та аналізі зображень, але отримала додаткові обмеження для завдань у сферах кібербезпеки, біології та хімії.
Anthropic вперше анонсувала Mythos у квітні 2026 року. Через побоювання щодо можливого використання моделі для кібератак доступ до неї отримала лише обмежена кількість партнерів. Минулого тижня компанія розширила тестування на сотні організацій у 15 країнах, а тепер відкрила доступ до спрощеної версії для ширшої аудиторії.
Claude Fable 5 доступна через API Anthropic та корпоративні тарифні плани Enterprise з оплатою за використання. До 22 червня модель також буде доступна користувачам тарифів Pro, Max, Team та Enterprise без додаткової плати. Після цього компанія тимчасово переведе доступ до моделі на систему кредитів.

Особливості Fable 5

За словами Anthropic, Fable 5 демонструє найкращі результати у програмуванні, складній аналітиці та роботі з великими обсягами інформації. Водночас модель не виконуватиме деяких запитів у сферах кібербезпеки, біології, хімії та дистиляції моделей. У таких випадках система автоматично передаватиме завдання менш потужній моделі Claude Opus 4.8.

Mythos 5

Паралельно компанія випустила оновлену версію оригінальної моделі під назвою Mythos 5. Вона буде доступна лише організаціям, які вже отримали спеціальний дозвіл на роботу з передовими моделями Anthropic.
Перед запуском Fable 5 компанія провела масштабне тестування на стійкість до джейлбрейків. За словами Anthropic, під час зовнішньої програми пошуку вразливостей дослідники витратили понад 1000 годин на спроби обійти захист моделі, однак не змогли знайти універсальний спосіб зламу.

Нова політика безпеки

Попри це, компанія запровадила нову політику безпеки. Для всіх користувачів Fable 5 та Mythos 5 буде діяти обов’язкове зберігання журналів запитів протягом 30 днів. Навіть клієнти, які раніше користувалися режимом без збереження даних, втратять цю можливість. Anthropic пояснює це необхідністю відстеження нових типів атак та джейлбрейків.
Згідно з тестами сторонніх компаній, Fable 5 демонструє високі результати у складних завданнях. Аналітична платформа Hex заявила, що модель першою подолала позначку у 90% на її внутрішньому бенчмарку для багатокрокових аналітичних задач. У сервісі Base44 відзначили здатність моделі створювати повноцінні застосунки за одним запитом, а платформа Genspark повідомила про перевагу Fable 5 над конкурентами в задачах розробки інтерфейсів та створення ігор.
Вартість використання Fable 5 та Mythos 5 становить $10 за мільйон вхідних токенів та $50 за мільйон вихідних токенів. Це вдвічі дорожче за Claude Opus 4.8.
За матеріалами:
mezha.media
AnthropicClaudeШІ
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