0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Huawei офіційно підтвердила найближче підвищення цін на свої пристрої

Технології&Авто
9
Точних даних про масштаби зміни цін компанія поки що не надала.
Точних даних про масштаби зміни цін компанія поки що не надала.
Huawei поповнила зростаючий список брендів, які вимушено підвищують ціни на свою продукцію.

Повідомлення про коригування цін

Компанія розіслала офіційне «повідомлення про коригування цін» з 1 липня 2026 року на всі продукти Huawei своїм ключовим партнерам та корпоративним клієнтам в Китаї.
Huawei назвала зміни в ланцюгах постачання в світовій індустрії чіпів, а також високий попит на системи штучного інтелекту двома основними факторами, які чинять на компанію «постійно зростаючий тиск на витрати».
Читайте також
«Швидке зростання цін на оперативну пам’ять і накопичувачі не залишило Huawei іншого вибору, окрім як почати підвищувати ціни на свою продукцію», — заявили в компанії.
Точних даних про масштаби зміни цін компанія поки що не надала.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що китайська компанія Huawei повідомила про значний прогрес у сфері напівпровідників, заявивши, що протягом найближчих п’яти років зможе досягти щільності транзисторів, еквівалентної 1,4-нм техпроцесу.
За матеріалами:
ТоНеТо
Техніка
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems