Huawei офіційно підтвердила найближче підвищення цін на свої пристрої

Huawei поповнила зростаючий список брендів, які вимушено підвищують ціни на свою продукцію.
Повідомлення про коригування цін
Компанія розіслала офіційне «повідомлення про коригування цін» з 1 липня 2026 року на всі продукти Huawei своїм ключовим партнерам та корпоративним клієнтам в Китаї.
Huawei назвала зміни в ланцюгах постачання в світовій індустрії чіпів, а також високий попит на системи штучного інтелекту двома основними факторами, які чинять на компанію «постійно зростаючий тиск на витрати».
«Швидке зростання цін на оперативну пам’ять і накопичувачі не залишило Huawei іншого вибору, окрім як почати підвищувати ціни на свою продукцію», — заявили в компанії.
Точних даних про масштаби зміни цін компанія поки що не надала.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що китайська компанія Huawei повідомила про значний прогрес у сфері напівпровідників, заявивши, що протягом найближчих п’яти років зможе досягти щільності транзисторів, еквівалентної 1,4-нм техпроцесу.