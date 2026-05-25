Huawei заявила про технологічний прорив у розробці чипів, попри санкції США

Huawei представила новий принцип розвитку мікросхем

Китайська компанія Huawei повідомила про значний прогрес у сфері напівпровідників, заявивши, що протягом найближчих п’яти років зможе досягти щільності транзисторів, еквівалентної 1,4-нм техпроцесу.

Як пише Reuters, про це представники компанії розповіли під час галузевого симпозіуму в Шанхаї.

Huawei прагне наздогнати світових лідерів

Хоча Huawei не опублікувала незалежних тестів продуктивності, заявлена мета вважається амбітною. Для порівняння, тайванська TSMC, найбільший у світі виробник передових чипів, зараз використовує 2-нм технологію та планує розпочати масове виробництво 1,4-нм чипів у 2028 році.

Досягнення такого рівня особливо важливе для Китаю, який перебуває під жорсткими американськими обмеженнями на доступ до сучасного літографічного обладнання та інших критично важливих технологій для виробництва напівпровідників.

Новий принцип розвитку мікросхем

Разом із цим Huawei представила власний підхід до подальшого розвитку мікросхем під назвою Tau Scaling Law. У компанії вважають, що індустрія більше не може покладатися лише на зменшення розміру транзисторів для підвищення продуктивності. Натомість новий принцип передбачає оптимізацію передачі даних усередині чипів і обчислювальних систем.

Зокрема, він спрямований на скорочення затримок та довжини внутрішніх з’єднань, що дозволяє підвищити швидкодію навіть без доступу до найновішого виробничого обладнання.

Також Huawei повідомила, що майбутні чипи серії Kirin отримають нову архітектуру LogicFolding, яка має суттєво покращити продуктивність завдяки більш ефективному розташуванню елементів усередині мікросхеми.

За словами компанії, за останні шість років вона вже розробила та запустила у масове виробництво 381 чип, створений із використанням принципів Tau Scaling Law.

Huawei продовжує розвиток попри санкції США

Оголошення Huawei стало черговим свідченням того, що компанія продовжує розвивати власні напівпровідникові технології попри санкції США, запроваджені ще у 2019−2020 роках. Після обмежень Huawei втратила доступ до багатьох американських технологій і була змушена шукати альтернативні шляхи розвитку. Одним із результатів цих зусиль стало повернення компанії на ринок у 2023 році зі смартфонами Mate 60, оснащеними 7-нм чипами китайського виробника SMIC.

Попит на ШІ-прискорювачі Huawei також зростає, оскільки китайські технологічні компанії дедалі активніше шукають заміну рішенням NVIDIA, експорт найсучасніших чипів якої до Китаю обмежений американською владою. Аналітики зазначають, що Китай усе ще відстає від світових лідерів у виробничих технологіях, однак нові розробки Huawei демонструють здатність країни знаходити альтернативні шляхи розвитку галузі.

