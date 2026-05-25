0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Huawei заявила про технологічний прорив у розробці чипів, попри санкції США

Технології&Авто
35
Huawei представила новий принцип розвитку мікросхем
Huawei представила новий принцип розвитку мікросхем
Китайська компанія Huawei повідомила про значний прогрес у сфері напівпровідників, заявивши, що протягом найближчих п’яти років зможе досягти щільності транзисторів, еквівалентної 1,4-нм техпроцесу.
Як пише Reuters, про це представники компанії розповіли під час галузевого симпозіуму в Шанхаї.

Huawei прагне наздогнати світових лідерів

Хоча Huawei не опублікувала незалежних тестів продуктивності, заявлена мета вважається амбітною. Для порівняння, тайванська TSMC, найбільший у світі виробник передових чипів, зараз використовує 2-нм технологію та планує розпочати масове виробництво 1,4-нм чипів у 2028 році.
Досягнення такого рівня особливо важливе для Китаю, який перебуває під жорсткими американськими обмеженнями на доступ до сучасного літографічного обладнання та інших критично важливих технологій для виробництва напівпровідників.

Новий принцип розвитку мікросхем

Разом із цим Huawei представила власний підхід до подальшого розвитку мікросхем під назвою Tau Scaling Law. У компанії вважають, що індустрія більше не може покладатися лише на зменшення розміру транзисторів для підвищення продуктивності. Натомість новий принцип передбачає оптимізацію передачі даних усередині чипів і обчислювальних систем.
Зокрема, він спрямований на скорочення затримок та довжини внутрішніх з’єднань, що дозволяє підвищити швидкодію навіть без доступу до найновішого виробничого обладнання.
Місце для вашої реклами
Також Huawei повідомила, що майбутні чипи серії Kirin отримають нову архітектуру LogicFolding, яка має суттєво покращити продуктивність завдяки більш ефективному розташуванню елементів усередині мікросхеми.
За словами компанії, за останні шість років вона вже розробила та запустила у масове виробництво 381 чип, створений із використанням принципів Tau Scaling Law.

Huawei продовжує розвиток попри санкції США

Оголошення Huawei стало черговим свідченням того, що компанія продовжує розвивати власні напівпровідникові технології попри санкції США, запроваджені ще у 2019−2020 роках. Після обмежень Huawei втратила доступ до багатьох американських технологій і була змушена шукати альтернативні шляхи розвитку. Одним із результатів цих зусиль стало повернення компанії на ринок у 2023 році зі смартфонами Mate 60, оснащеними 7-нм чипами китайського виробника SMIC.
Попит на ШІ-прискорювачі Huawei також зростає, оскільки китайські технологічні компанії дедалі активніше шукають заміну рішенням NVIDIA, експорт найсучасніших чипів якої до Китаю обмежений американською владою. Аналітики зазначають, що Китай усе ще відстає від світових лідерів у виробничих технологіях, однак нові розробки Huawei демонструють здатність країни знаходити альтернативні шляхи розвитку галузі.
За матеріалами:
mezha.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems