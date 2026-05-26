0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Китай запускає систему «паспортів» для гуманоїдних роботів

Технології&Авто
14
Система повинна відстежувати роботів від виробництва до утилізації
Система повинна відстежувати роботів від виробництва до утилізації
Китай запускає систему цифрової ідентифікації для гуманоїдних роботів. Кожен двоногий робот із ШІ, вироблений у країні, отримає унікальний код для відстеження протягом усього життєвого циклу.
Про нову ініціативу повідомило державне телебачення CCTV, пише South China Morning Post.

Humanoid Full Lifecycle Management Service Platform

Проєкт отримав назву Humanoid Full Lifecycle Management Service Platform.
Система повинна відстежувати роботів від виробництва до утилізації. Влада Китаю заявляє, що це допоможе стандартизувати галузь та посилити контроль за ризиками у сфері гуманоїдної робототехніки.
Програму курує комітет Humanoid Robotics and Embodied Intelligence Standardization при Міністерстві промисловості та інформаційних технологій Китаю.

Нові правила управління життєвим циклом гуманоїдних роботів

Разом із запуском платформи Китай також опублікував нові правила управління «життєвим циклом» гуманоїдних роботів та інструкції щодо використання цифрових ID.
Нові вимоги стосуватимуться всіх учасників ринку — виробників, продавців, сервісних компаній, користувачів та підприємств з утилізації техніки.
За матеріалами:
mezha.media
КитайРоботиШІ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems