Китай запускає систему «паспортів» для гуманоїдних роботів Сьогодні 03:10

Китай запускає систему цифрової ідентифікації для гуманоїдних роботів. Кожен двоногий робот із ШІ, вироблений у країні, отримає унікальний код для відстеження протягом усього життєвого циклу.

Про нову ініціативу повідомило державне телебачення CCTV, пише South China Morning Post.

Проєкт отримав назву Humanoid Full Lifecycle Management Service Platform.

Система повинна відстежувати роботів від виробництва до утилізації. Влада Китаю заявляє, що це допоможе стандартизувати галузь та посилити контроль за ризиками у сфері гуманоїдної робототехніки.

Програму курує комітет Humanoid Robotics and Embodied Intelligence Standardization при Міністерстві промисловості та інформаційних технологій Китаю.

Разом із запуском платформи Китай також опублікував нові правила управління «життєвим циклом» гуманоїдних роботів та інструкції щодо використання цифрових ID.

Нові вимоги стосуватимуться всіх учасників ринку — виробників, продавців, сервісних компаній, користувачів та підприємств з утилізації техніки.

