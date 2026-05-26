BMW призупиняє виробництво iX1 — причини

BMW тимчасово припиняє випуск частини версій електромобіля iX1. Таке рішення обумовлено дефіцитом коліс для кросовера.
Про це повідомляє видання Automobilwoche.
Тому замовникам BMW iX1 у доступніших версіях доведеться довше чекати свої авто — їх можуть доставити не влітку, а восени.

Деталі

Випуск окремих варіантів BMW iX1 призупиняють через брак колісних дисків діаметром 17 та 18 дюймів. У своєму листі дилерам BMW менеджер із виробництва зазначив, що на травень коліс ще вистачає, а в червні уже відчуватиметься їх дефіцит. Німецький автовиробник працює з постачальником, проте вирішення проблеми займе певний час.

А що з іншими модифікаціями

Бензинові чи дизельні модифікації такого дефіциту не мають. Варто відзначити, що електричний варіант кросовера BMW X1 має спеціальні литі диски з покращеною аеродинамікою. Колеса діаметром 17 та 18-дюймів зазвичай встановлюють на дешевші версії моделі.
Разом із тим, дисків діаметром 19 та 20 дюймів достатньо, проте вони дорожчі щонайменше на 1900 євро. До того ж, із ними їзда жорсткіша, та й запас ходу електрокара менший. Новий BMW iX1 із 17-дюймовими колесами здатен проїхати 515 км без підзарядки, з 19-дюймовими — 509 км, а з 20-дюймовими — 491 км.
