Як розпізнати фото та відео, створені штучним інтелектом

Робот створює зображення
Технології штучного інтелекту дозволяють швидко створювати реалістичні фото та відео, які складно відрізнити від справжніх. Із посиланням на Міністерство юстиції розповідаємо, як розпізнати відео та зображення, згенеровані ШІ.
Так, у соцмережах дедалі частіше з’являються фейкові зображення, підроблені «сенсації» або ролики з публічними людьми, які нібито роблять чи говорять те, чого насправді не було. Через це користувачів закликають уважніше перевіряти контент та звертати увагу на характерні ознаки генерації ШІ.

На які деталі варто звертати увагу

Експерти радять насамперед уважно роздивлятися дрібні елементи зображення. Штучний інтелект досі часто помиляється у відтворенні текстур, тіней, дрібних ліній або деталей інтер’єру.
Створено за допомогою ШІ
Одними з найпоширеніших ознак згенерованого контенту залишаються неприродні руки та обличчя — зайві або відсутні пальці, дивна форма очей, зубів чи долонь.
Також варто звертати увагу на:
  • розмитий або повторюваний фон;
  • деформовані аксесуари чи елементи одягу;
  • некоректний текст на вивісках, плакатах або дорожніх знаках;
  • хаотичні символи чи незрозумілі слова на зображеннях.

Як перевірити фото

Одним із найпростіших способів перевірки є зворотний пошук зображень через Google. Для цього потрібно завантажити фото або вставити посилання на нього та переглянути, де це зображення вже публікувалося.
Також існують спеціальні сервіси, які аналізують контент на ознаки генерації штучним інтелектом. Водночас експерти наголошують, що жоден інструмент не гарантує абсолютної точності, тому важливо самостійно оцінювати інформацію та перевіряти джерела.
Окремо користувачів застерігають: не завантажувати у сторонні сервіси особисті документи, банківські дані чи іншу конфіденційну інформацію. Якщо контент викликає сильні емоції, виглядає надто ідеально або шокує, це може бути приводом додатково перевірити його достовірність.
Світлана Вишковська
